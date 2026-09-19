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Levent Açıkgöz: "Bu sefer şans bize de güldü"

Eminevim Ümraniyespor, Bandırmaspor'u 1-0 mağlup ederken Teknik Direktör Levent Açıkgöz karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

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Açık
calendar 19 Eylül 2026 00:23
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Levent Açıkgöz: 'Bu sefer şans bize de güldü'
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Eminevim Ümraniyespor'un Bandırmaspor'u 1-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Teknik Direktör Levent Açıkgöz mücadeleyi değerlendirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Zor bir deplasmana geldiklerini belirten Açıkgöz, ikinci yarıda rakibin baskısına rağmen savunmada iyi bir performans ortaya koyduklarını söyledi.

"ŞANS BİZE DE GÜLDÜ"

Levent Açıkgöz, "İkinci yarıda rakip yine ilk 15 dakika biraz baskı kurup şut çekti ama isabetli şut sayısında bile rakibi çok az seviyede tuttuk. Dakika 80 yanılmıyorsam yine ciddi bir pozisyon kaçırdık. Her hafta bir şanssızlığımız var. İyi oyunun karşılığını alamadığımız bir durumumuz vardı. Bu sefer şans bize de güldü. Son dakika attığımız golle de galip geldik. Oyuncularımızı gösterdiği mücadeleden dolayı da tebrik ediyoruz. Onlar bunu fazlasıyla hak ediyorlar." dedi.

"MİLLİ ARAYI İYİ DEĞERLENDİRİP ÇIKIŞIMIZI DEVAM ETTİRİRİZ"

Takımının ligde bulunduğu yeri hak etmediğini ifade eden Açıkgöz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"8. haftadayız. Bu 8 haftada çok kötü oynadığımız bir maç, bir geçen haftaki Antalya maçının ikinci yarısı diyebiliriz. Onun haricinde bulunduğumuz yeri hak etmeyen bir futbolcu topluluğu. Bundan sonraki milli arayı da iyi değerlendirip inşallah çıkışımızı devam ettiririz."

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