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7-0 sonrası Union Berlin'den Yamal göndermesi!

Bayern Münih'e 7-0 yenilen Union Berlin, maç sırasında ve sonrasında Lamine Yamal ile Harry Kane üzerinden yaptığı dikkat çeken paylaşımlarla gündem oldu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 19 Eylül 2026 00:51
Haber: Sporx.com
7-0 sonrası Union Berlin'den Yamal göndermesi!
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Bundesliga'nın 4. haftasında Bayern Münih'e deplasmanda 7-0 mağlup olan Union Berlin'in sosyal medya hesabından maç sırasında ve sonrasında yaptığı paylaşımlar dikkat çekti. Berlin ekibi, farklı yenilgiye rağmen özellikle Lamine Yamal üzerinden yaptığı göndermelerle gündeme geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla

YAMAL'A GÖNDERME

Karşılaşma henüz devam ederken, skor 7-0'a gelmiş ve dakikalar 77'yi gösterirken Union Berlin'in Almanca sosyal medya hesabından Lamine Yamal'a göndermede bulunuldu.

Paylaşımda, Barcelona'nın 19 yaşındaki yıldızı için "Barcelona'dan gelen bu 19 yaşındaki yaramaz çocuk, acaba ağzını kapalı tutamaz mıydı? Kane ve Olise bugün gerçekten ateş gibi oynuyor ve Ballon d'Or seviyesinde olduklarını kanıtlıyor." ifadeleri kullanıldı.

Union Berlin böylece, Bayern'in iki yıldızı Harry Kane ve Michael Olise'nin performansını öne çıkarırken Yamal'ın Ballon d'Or tartışmalarına da gönderme yaptı.

KANE'İN FOTOĞRAFINI PAYLAŞTILAR

Karşılaşmanın ardından Union Berlin'in hesabından bu kez Harry Kane'in fotoğrafının yer aldığı bir paylaşım geldi.

Berlin ekibi, Kane'in fotoğrafına "Bu sezonki dişçi ziyareti tamamlandı." notunu düştü.

Bayern Münih'in Union Berlin'i 7-0 mağlup ettiği karşılaşmada Kane iki gol atarken, Michael Olise de hat-trick yaptı. Kane ayrıca Bundesliga'daki 100. golüne ulaşarak lig tarihindeki önemli bir rekora imza attı.

SON PAYLAŞIMDA YAMAL DETAYI

Union Berlin, son olarak maç sırasında Yamal'a göndermede bulunduğu paylaşımı alıntıladı.

Bu kez paylaşımda, "Lütfen bu tweet Barcelona'dan mümkün olduğunca uzak dursun. 🙏 Deplasman yolculuğunun ardından şimdi öfkeli Katalanlarla uğraşmaya hiç hazır değilim."ifadeleri kullanıldı.

Bayern Münih karşısında 7-0'lık ağır bir yenilgi alan Union Berlin'in peş peşe yaptığı bu paylaşımlar, sosyal medyada gecenin dikkat çeken detaylarından biri oldu.

Bayern Münih, Allianz Arena'daki karşılaşmayı Jamal Musiala, Harry Kane (2), Michael Olise (3) ve Ismael Saibari'nin golleriyle 7-0 kazandı.

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