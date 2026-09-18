Bugün
BİTTİ
Kasımpaşa
0
Konyaspor
0
Bugün
BİTTİ
Bandırmaspor
0
Ümraniye
1
CANLI
90'
Muğlaspor
1
Iğdır FK
2
CANLI
22'
Bayern Munih
1
Union Berlin
0
Bugün
22:00
Brentford
Chelsea
Bugün
22:00
Espanyol
Elche
CANLI
6'
Monza
0
Sassuolo
0
CANLI
7'
AS Monaco
0
Lens
0
CANLI
FC Groningen
2
PEC Zwolle
0

Aliağa Petkimspor turnuvaya galibiyetle başladı

6. Türk Telekom Yalçın Efe Basketbol Turnuvası'nda Aliağa Petkimspor, Yunanistan temsilcisi Maroussi BC'yi 73-61 mağlup etti.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 18 Eylül 2026 21:14
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Aliağa Petkimspor turnuvaya galibiyetle başladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
6. Türk Telekom Yalçın Efe Basketbol Turnuvası, Ankara'da oynanan karşılaşmalarla başladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda Aliağa Petkimspor, Yunanistan temsilcisi Maroussi BC ile karşı karşıya geldi.

İLK YARIDA FARKI AÇTI

Aliağa Petkimspor, karşılaşmanın ilk yarısında etkili bir performans ortaya koyarak soyunma odasına 47-29 üstün girdi.

İkinci yarıda da kontrolü elinde tutan İzmir temsilcisi, mücadeleyi 73-61 kazanarak turnuvaya galibiyetle başladı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.