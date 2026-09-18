Aliağa Petkimspor turnuvaya galibiyetle başladı

6. Türk Telekom Yalçın Efe Basketbol Turnuvası, Ankara'da oynanan karşılaşmalarla başladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda Aliağa Petkimspor, Yunanistan temsilcisi Maroussi BC ile karşı karşıya geldi.
İLK YARIDA FARKI AÇTI
Aliağa Petkimspor, karşılaşmanın ilk yarısında etkili bir performans ortaya koyarak soyunma odasına 47-29 üstün girdi.
İkinci yarıda da kontrolü elinde tutan İzmir temsilcisi, mücadeleyi 73-61 kazanarak turnuvaya galibiyetle başladı.
İLK YARIDA FARKI AÇTI
Aliağa Petkimspor, karşılaşmanın ilk yarısında etkili bir performans ortaya koyarak soyunma odasına 47-29 üstün girdi.
İkinci yarıda da kontrolü elinde tutan İzmir temsilcisi, mücadeleyi 73-61 kazanarak turnuvaya galibiyetle başladı.