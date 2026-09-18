TOFAŞ, Bursaspor'u farkla mağlup ederek finale yükseldi!

26. Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası'nın ikinci karşılaşmasında TOFAŞ, Bursaspor Basketbol'u 94-80 mağlup ederek finale yükseldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya iyi başlayan ev sahibi ekip, ilk çeyreği 25-16 önde tamamladı. TOFAŞ, devre arasına da 48-38 üstünlükle girdi.
TOFAŞ ÜSTÜNLÜĞÜNÜ KORUDU
Üçüncü çeyrekte Bursaspor Basketbol, savunmada kaptığı toplardan bulduğu sayılarla farkı azaltmaya çalıştı. TOFAŞ ise final periyoduna 66-58 önde girdi.
Son çeyrekte de oyundaki üstünlüğünü sürdüren TOFAŞ, karşılaşmadan 94-80 galip ayrıldı.
FİNALDE RAKİP GALATASARAY
Turnuvanın ilk gün müsabakalarının ardından Galatasaray MCT Technic ile TOFAŞ finale yükseldi. İki takım yarın saat 17.30'da aynı salonda karşı karşıya gelecek.
Bursaspor Basketbol ile Trabzonspor ise saat 15.00'te üçüncülük maçına çıkacak.
TOFAŞ ÜSTÜNLÜĞÜNÜ KORUDU
Üçüncü çeyrekte Bursaspor Basketbol, savunmada kaptığı toplardan bulduğu sayılarla farkı azaltmaya çalıştı. TOFAŞ ise final periyoduna 66-58 önde girdi.
Son çeyrekte de oyundaki üstünlüğünü sürdüren TOFAŞ, karşılaşmadan 94-80 galip ayrıldı.
FİNALDE RAKİP GALATASARAY
Turnuvanın ilk gün müsabakalarının ardından Galatasaray MCT Technic ile TOFAŞ finale yükseldi. İki takım yarın saat 17.30'da aynı salonda karşı karşıya gelecek.
Bursaspor Basketbol ile Trabzonspor ise saat 15.00'te üçüncülük maçına çıkacak.