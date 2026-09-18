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Trabzonspor'da Reis yönetiminde ilk sınav Galatasaray!

Süper Lig'de 7 puanla yoluna devam eden Trabzonspor, 6. hafta mücadelesinde Galatasaray'ı konuk edecek. Bordo-mavililer, yeni teknik direktörü Thomas Reis yönetimindeki ilk maçından galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 18 Eylül 2026 15:12
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Trabzonspor'da Reis yönetiminde ilk sınav Galatasaray!
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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 19 Eylül Cumartesi günü sahasında Galatasaray ile karşılaşacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Papara Park'ta saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Batuhan Kolak yönetecek.

İlk 5 haftada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 7 puan toplayarak lige arzu ettiği başlangıcı yapamayan bordo-mavililer, yeni teknik direktörü Thomas Reis yönetiminde çıkacağı ilk karşılaşmadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

Bordo-mavili takımda zorlu maç öncesinde Okay Yokuşlu ve Malinovskyi'nin sakatlıkları bulunuyor. Tedavileri tamamlanan ancak tam olarak hazır hale gelmeyen Folcarelli ve Batagov'un forma giymesi beklenmiyor.

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