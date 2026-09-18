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Beşiktaş'ın korner silahı yine devrede

Beşiktaş, duran top organizasyonlarındaki etkisini Avrupa'ya da taşıdı. Siyah-beyazlı ekip, Erzurumspor maçının ardından Olimpik Marsilya karşısında da kornerden gol buldu.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 18 Eylül 2026 01:58
Fotoğraf: X.com
Beşiktaş'ın korner silahı yine devrede
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Beşiktaş, Süper Lig'in ardından UEFA Avrupa Ligi'nde de korner organizasyonundan skor üretmeyi başardı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Siyah-beyazlılar, Süper Lig'in 5. haftasında Erzurumspor karşısında Emirhan Topçu ile kornerden gol bulmuştu.

BU KEZ MURILLO SAHNEYE ÇIKTI

Beşiktaş, Olimpik Marsilya karşısında da benzer şekilde duran toptan sonuca gitti.

Korner organizasyonunda bu kez Amir Murillo gol sevinci yaşadı.

Siyah-beyazlı ekip böylece üst üste iki farklı kulvardaki maçında korner organizasyonundan gol bulmuş oldu.

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