Beşiktaş'ın korner silahı yine devrede

Beşiktaş, Süper Lig'in ardından UEFA Avrupa Ligi'nde de korner organizasyonundan skor üretmeyi başardı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Siyah-beyazlılar, Süper Lig'in 5. haftasında Erzurumspor karşısında Emirhan Topçu ile kornerden gol bulmuştu.
BU KEZ MURILLO SAHNEYE ÇIKTI
Beşiktaş, Olimpik Marsilya karşısında da benzer şekilde duran toptan sonuca gitti.
Korner organizasyonunda bu kez Amir Murillo gol sevinci yaşadı.
Siyah-beyazlı ekip böylece üst üste iki farklı kulvardaki maçında korner organizasyonundan gol bulmuş oldu.
BU KEZ MURILLO SAHNEYE ÇIKTI
Beşiktaş, Olimpik Marsilya karşısında da benzer şekilde duran toptan sonuca gitti.
Korner organizasyonunda bu kez Amir Murillo gol sevinci yaşadı.
Siyah-beyazlı ekip böylece üst üste iki farklı kulvardaki maçında korner organizasyonundan gol bulmuş oldu.