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Vaclav Cerny'den taraftara özel gol sevinci

Beşiktaş'ın Olimpik Marsilya'yı 4-1 mağlup ettiği maçta Vaclav Cerny, bu sezonki dördüncü golünü atarak galibiyete katkı sağladı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 18 Eylül 2026 01:43
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Vaclav Cerny'den taraftara özel gol sevinci
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında ağırladığı Fransız ekibi Olimpik Marsilya'yı 4-1 yenerek organizasyona 3 puanla başladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Siyah-beyazlıların galibiyetinde Vaclav Cerny de attığı golle önemli rol oynadı.

CERNY ATTI, TRİBÜNE KOŞTU

Beşiktaş'ın Çek futbolcusu Vaclav Cerny, Olimpik Marsilya karşılaşmasında bu sezonki dördüncü golünü kaydetti.

Vincenzo Italiano yönetiminde bu sezon çıkış yakalayan Cerny, Fransız ekibi karşısında takımını 2-1 öne geçirdi.

Süper Lig'de Eyüpspor ve Çorum FK müsabakalarını boş geçmeyen tecrübeli oyuncu, Avrupa kupalarında Hradec Kralove ve Olimpik Marsilya maçlarında da tabelayı değiştirdi.

28 yaşındaki futbolcu, takımını öne geçiren golün ardından tribünlere koşarak gol sevincini siyah-beyazlı taraftarlarla yaşadı.

 

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