Vaclav Cerny'den taraftara özel gol sevinci

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında ağırladığı Fransız ekibi Olimpik Marsilya'yı 4-1 yenerek organizasyona 3 puanla başladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Siyah-beyazlıların galibiyetinde Vaclav Cerny de attığı golle önemli rol oynadı.
CERNY ATTI, TRİBÜNE KOŞTU
Beşiktaş'ın Çek futbolcusu Vaclav Cerny, Olimpik Marsilya karşılaşmasında bu sezonki dördüncü golünü kaydetti.
Vincenzo Italiano yönetiminde bu sezon çıkış yakalayan Cerny, Fransız ekibi karşısında takımını 2-1 öne geçirdi.
Süper Lig'de Eyüpspor ve Çorum FK müsabakalarını boş geçmeyen tecrübeli oyuncu, Avrupa kupalarında Hradec Kralove ve Olimpik Marsilya maçlarında da tabelayı değiştirdi.
28 yaşındaki futbolcu, takımını öne geçiren golün ardından tribünlere koşarak gol sevincini siyah-beyazlı taraftarlarla yaşadı.
CERNY ATTI, TRİBÜNE KOŞTU
Beşiktaş'ın Çek futbolcusu Vaclav Cerny, Olimpik Marsilya karşılaşmasında bu sezonki dördüncü golünü kaydetti.
Vincenzo Italiano yönetiminde bu sezon çıkış yakalayan Cerny, Fransız ekibi karşısında takımını 2-1 öne geçirdi.
Süper Lig'de Eyüpspor ve Çorum FK müsabakalarını boş geçmeyen tecrübeli oyuncu, Avrupa kupalarında Hradec Kralove ve Olimpik Marsilya maçlarında da tabelayı değiştirdi.
28 yaşındaki futbolcu, takımını öne geçiren golün ardından tribünlere koşarak gol sevincini siyah-beyazlı taraftarlarla yaşadı.