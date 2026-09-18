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Beşiktaş'ın orta sahası, Marsilya'yı sahadan sildi!

Beşiktaş'ın orta saha oyuncuları, UEFA Avrupa Ligi'nde Marsilya ile oynadıkları maça damga vurdu.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 18 Eylül 2026 01:35
Haber: Sporx.com
Beşiktaş'ın orta sahası, Marsilya'yı sahadan sildi!
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Beşiktaş'ta orta sahanın ayrılmaz üçlüsü Salih Özcan, Orkun Kökçü ve Junior Olaitan, orta sahadaki performanslarıyla takdir topladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Siyah-beyazlılarda İtalyan teknik adamın orta sahada formayı teslim ettiği "üçlü" bu sezon 7 UEFA Avrupa Ligi, 5 de Süper Lig olmak üzere toplam 12 maç oynayan siyah-beyazlılar, karşılaşmaların 10'unu kazanırken 2'sinden mağlup ayrıldı.

Kazanılan 10 maçta bu "üçlü" birlikte görev yaparken, kaybedilen Kauno Zalgiris ve Alanyaspor mücadelelerinde söz konusu orta sahada birer değişiklik oldu.



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