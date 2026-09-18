Beşiktaş'ın orta sahası, Marsilya'yı sahadan sildi!

Beşiktaş'ta orta sahanın ayrılmaz üçlüsü Salih Özcan, Orkun Kökçü ve Junior Olaitan, orta sahadaki performanslarıyla takdir topladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Siyah-beyazlılarda İtalyan teknik adamın orta sahada formayı teslim ettiği "üçlü" bu sezon 7 UEFA Avrupa Ligi, 5 de Süper Lig olmak üzere toplam 12 maç oynayan siyah-beyazlılar, karşılaşmaların 10'unu kazanırken 2'sinden mağlup ayrıldı.
Kazanılan 10 maçta bu "üçlü" birlikte görev yaparken, kaybedilen Kauno Zalgiris ve Alanyaspor mücadelelerinde söz konusu orta sahada birer değişiklik oldu.
Kazanılan 10 maçta bu "üçlü" birlikte görev yaparken, kaybedilen Kauno Zalgiris ve Alanyaspor mücadelelerinde söz konusu orta sahada birer değişiklik oldu.