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Beşiktaş'ın kalecisi Nübel'e milli takım müjdesi!

Beşiktaş'ta gösterdiği performansla dikkat çeken Alexander Nübel, Jürgen Klopp tarafından Almanya Milli Takımı'nın kadrosuna çağrıldı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 17 Eylül 2026 11:00 | Son Güncelleme Tarihi: 17 Eylül 2026 11:42
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'ın kalecisi Nübel'e milli takım müjdesi!
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Beşiktaş'ın Alman kalecisi Alexander Nübel, gösterdiği başarılı performansın ardından Almanya Milli Takımı'na davet edildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Almanya Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü Jürgen Klopp, göreve başlamasının ardından açıkladığı ilk kadroda Nübel'e de yer verdi. Böylece Beşiktaş'ın 30 yaşındaki file bekçisi, yeniden Almanya Milli Takımı formasını giyme fırsatı yakaladı.

BEŞİKTAŞ'TA DİKKAT ÇEKTİ

Sezon başında Bayern Münih'ten Beşiktaş'a transfer olan Nübel, siyah-beyazlı formayla sergilediği performansla dikkat çekti. Alman kalecinin özellikle sezonun ilk bölümündeki istikrarlı görüntüsü, milli takımın radarına yeniden girmesinde etkili oldu.

Alexander Nübel, Almanya'nın 2026 Dünya Kupası kadrosunda da yer almıştı.

KLOPP'UN İLK KADROSUNDA

Jürgen Klopp, daha önce görülmemiş bir kadro açıkladı. Buna göre ilk 2 maç için 22, diğer 2 maç için farklı 22 oyuncu açıkladı.

Nübel, Almanya'nın deplasmanda oynayacağı Hollanda ve evinde oynayacağı Yunanistan maçlarının kadrosuna alındı. Ancak, evinde Sırbistan ile deplasmanda ise Yunanistan ile oynayacağı maçların kadrosuna dahil edilmedi.





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