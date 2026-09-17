Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş için geri sayım!

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş'ın sahalara dönüşü için geri sayım başladı. Tecrübeli futbolcunun cezası 1 Ekim'de sona erecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Formasına yeniden kavuşmak için çalışmalarını sürdüren 32 yaşındaki oyuncunun, milli aranın ardından takımla birlikte forma mücadelesine dönmesi bekleniyor.
MERT HAKAN GÜN SAYIYOR
Cezası nedeniyle takımından ayrı kalan Mert Hakan Yandaş, sahalara dönmek için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Tecrübeli futbolcunun dönüşüyle birlikte Fenerbahçe'deki forma rekabetinin de artması bekleniyor.
Mert Hakan'ın yeniden kadroya dahil olması, teknik direktör İsmail Kartal'ın orta saha tercihlerindeki alternatifleri de artıracak.
MİLLİ ARA SONRASI DÖNÜYOR
Cezası 1 Ekim'de sona erecek olan Mert Hakan Yandaş'ın, milli takım arasının ardından Fenerbahçe formasına yeniden kavuşması bekleniyor.
MERT HAKAN GÜN SAYIYOR
Cezası nedeniyle takımından ayrı kalan Mert Hakan Yandaş, sahalara dönmek için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Tecrübeli futbolcunun dönüşüyle birlikte Fenerbahçe'deki forma rekabetinin de artması bekleniyor.
Mert Hakan'ın yeniden kadroya dahil olması, teknik direktör İsmail Kartal'ın orta saha tercihlerindeki alternatifleri de artıracak.
MİLLİ ARA SONRASI DÖNÜYOR
Cezası 1 Ekim'de sona erecek olan Mert Hakan Yandaş'ın, milli takım arasının ardından Fenerbahçe formasına yeniden kavuşması bekleniyor.