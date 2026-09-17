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Osimhen için PSG iddiası! "Konu hala kapanmış değil"

Galatasaray'da sergilediği performansla Avrupa devlerinin radarındaki yerini koruyan Victor Osimhen için PSG'nin ısrarı sürüyor. Fransız basını, Paris ekibinin Nijeryalı golcüden vazgeçmediğini ve doğru zamanı bekleyerek yeniden harekete geçebileceğini yazdı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 17 Eylül 2026 08:40
Haber: Sporx.com dış haberler
Osimhen için PSG iddiası! 'Konu hala kapanmış değil'
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Victor Osimhen, Galatasaray forması altında gösterdiği harika performans sayesinde Avrupa devlerinin listesinde yer almaya devam ediyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sport.fr adlı internet sitesinde, "Nijeryalı golcü, PSG'nin radarından bir türlü çıkmıyor" başlığıyla yer alan analiz haberin detayında ise şu ayrıntılar bulunuyor:

"Osimhen'in ismi Parc des Princes'in koridorlarında dolaşmaya devam ediyor. Bu yaz yapılan başarısız girişime rağmen konu hala kapanmış değil. Napoli, Osimhen için finansal çıtayı çok yüksek tutmuştu. Galatasaray ise 75 milyon euro bonservis bedeli ödediği oyuncusunu satmama konusunda kararlı duruşunu sürdürüyor. Ancak PSG'nin transferde şöyle bir alışkanlığı var: Aylarca, bazen yıllarca bir hedef peşinde koşuyor ve doğru anı bekliyor. Bu strateji, kulübün son sezonlardaki diğer sembolik transferlerinde de izlenen senaryoydu. Benzer bir senaryonun bu transferde de tekrarlanma ihtimali oldukça yüksek."

PERFORMANSI

Bu sezon Galatasaray formasıyla 4 maça çıkan Osimhen, 6 gol 2 asistlik performans sergiledi.

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