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Coventry City-Aston Villa
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Aston Villa deplasmanda 3 golle turladı

EFL Carabao Cup'ta Aston Villa, deplasmanda Coventry City'yi 3-1 mağlup ederek tur atladı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 17 Eylül 2026 00:00
Fotoğraf: X.com
Aston Villa deplasmanda 3 golle turladı
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ABRAHAM PERDEYİ AÇTI

Aston Villa, karşılaşmanın 7. dakikasında Tammy Abraham'ın golüyle 1-0 öne geçti.

Coventry City, 27. dakikada Victor Torp'un golüyle skoru 1-1'e getirdi.

BARKLEY ASTON VILLA'YI ÖNE GEÇİRDİ

40. dakikada Ross Barkley sahneye çıktı ve Aston Villa'yı yeniden öne geçiren golü kaydetti.

SON SÖZ ABRAHAM'DAN

59. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Tammy Abraham, kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü kaydetti.

Kalan bölümde başka gol olmayınca Aston Villa, Coventry City deplasmanından 3-1'lik galibiyetle ayrılarak Carabao Cup'ta tur atladı.

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