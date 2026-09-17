EFL Carabao Cup'ta Coventry City ile Aston Villa karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Konuk ekip Aston Villa, mücadeleyi 3-1 kazanarak turu geçen taraf oldu.
ABRAHAM PERDEYİ AÇTI
Aston Villa, karşılaşmanın 7. dakikasında Tammy Abraham'ın golüyle 1-0 öne geçti.
Coventry City, 27. dakikada Victor Torp'un golüyle skoru 1-1'e getirdi.
BARKLEY ASTON VILLA'YI ÖNE GEÇİRDİ
40. dakikada Ross Barkley sahneye çıktı ve Aston Villa'yı yeniden öne geçiren golü kaydetti.
SON SÖZ ABRAHAM'DAN
59. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Tammy Abraham, kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü kaydetti.
Kalan bölümde başka gol olmayınca Aston Villa, Coventry City deplasmanından 3-1'lik galibiyetle ayrılarak Carabao Cup'ta tur atladı.
ABRAHAM PERDEYİ AÇTI
Aston Villa, karşılaşmanın 7. dakikasında Tammy Abraham'ın golüyle 1-0 öne geçti.
Coventry City, 27. dakikada Victor Torp'un golüyle skoru 1-1'e getirdi.
BARKLEY ASTON VILLA'YI ÖNE GEÇİRDİ
40. dakikada Ross Barkley sahneye çıktı ve Aston Villa'yı yeniden öne geçiren golü kaydetti.
SON SÖZ ABRAHAM'DAN
59. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Tammy Abraham, kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü kaydetti.
Kalan bölümde başka gol olmayınca Aston Villa, Coventry City deplasmanından 3-1'lik galibiyetle ayrılarak Carabao Cup'ta tur atladı.