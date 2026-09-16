Paul George, 15 Eylül Salı günü Boston Celtics oyuncusu olarak düzenlenen ilk basın toplantısında takas sürecini, Jayson Tatum'la uyumunu ve 2026-27 sezonu öncesindeki sağlık durumunu değerlendirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE George, Jaylen Brown'ı Philadelphia 76ers'a gönderen büyük takasın parçası olarak Boston'a gelmişti. Brown, 2025-26 sezonunda 56-26'lık derece elde eden Celtics formasıyla 28,7 sayı, 6,9 ribaund ve 5,1 asist ortalamaları yakalamış ve MVP oylamasını altıncı sırada tamamlamıştı.
Boston taraftarının Brown ile güçlü bir duygusal bağ kurduğunun farkında olduğunu söyleyen George, takas sonrasındaki tepkileri kişisel olarak değerlendirmediğini belirtti.
George, "Durumun farkındayım. JB'nin yalnızca organizasyon için değil, bu şehir için de ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Bu nedenle tepkileri kişisel algılamadım" dedi.
36 yaşındaki yıldız, bu transferi uzun zamandır hayranlık duyduğu bir organizasyona katılmak için önemli bir fırsat olarak görüyor.
George, "İnanılmaz bir kadromuz, harika bir koçumuz ve çok iyi bir yönetimimiz olduğunu düşünüyorum. Boston'ın yaptığı ve temsil ettiği her şeye daima hayranlık duydum. Buraya kazanma düşüncesi ve yaklaşımıyla geldim. Kendimi tamamen bu hedefe adadım" ifadelerini kullandı.
George ayrıca Boston'daki görevini Brown'ın yerini doldurmak olarak görmediğini açıkça belirtti. Tecrübeli yıldız, geçen sezon Aşil sakatlığı nedeniyle yalnızca 16 karşılaşmada oynayabilen ancak yeni sezona tamamen sağlıklı girmesi beklenen Jayson Tatum'ı tamamlamayı planlıyor.
George, "Buraya ilgi odağını üzerime çekmek veya kendimi baştan yaratmaya çalışmak için gelmedim. Buraya JT'ye yardımcı olmaya geldim. Bu takımın lideri o" dedi.
Kariyeri boyunca başka bir yıldız kanat oyuncusuyla birlikte oynama tecrübesinin yeni rolüne uyum sağlamasına yardım edeceğini düşünen George, Boston'ın saha yerleşiminin ve top paylaşımının da kendi oyununa uygun olduğunu vurguladı.
George, "Henüz grubun bir parçası olmadan dışarıdan baktığımda, her zaman basketbol zekâsı yüksek bir takım olduklarını gördüm. Saha yerleşimini çok iyi yapıyorlar. Ben de oyunu her zaman bu anlayışla oynadığımı düşünüyorum" şeklinde konuştu.
Sekiz kez All-Star seçilen George, sağlık sorunlarıyla geçen iki sezonun ardından Boston'a katıldı. 2024-25 sezonunda Philadelphia formasıyla 41 maça çıkabilen yıldız oyuncu, geçen sezon ise yalnızca 37 karşılaşmada oynadı. Bu iki sezonda sırasıyla 16,2 ve 17,3 sayı ortalamaları yakaladı.
George, yaz dönemini vücudunu ve dizini güçlendirmek için kullanmasının ardından yeni sezona girerken kendisini çok daha iyi hissettiğini söyledi.
"Bu, neredeyse yeniden doğmak gibi. Son birkaç yılda yaz dönemlerimi rehabilitasyona ayırmak zorunda kalmıştım. Bu yaz yeniden antrenman yapabildim."
George, uzun zamandır bir sezon öncesinde kendisini bu kadar iyi hissetmediğini de sözlerine ekledi:
"Harika hissediyorum. Kendimi müthiş hissediyorum. Uzun zamandır bir sezona girerken kendimi böyle hissetmemiştim ve bu bile benim için başlı başına bir galibiyet."
NBA'de geçirdiği 16 sezona rağmen henüz şampiyonluk kazanamayan George, bu durumun kendisi için önemli bir motivasyon kaynağı olmaya devam ettiğini belirtti.
George, "Henüz kazanamadım, dolayısıyla bu işin diğer tarafındayım. Omzumdaki yükün kaynağı da kazanan bir oyuncu olduğuma inanmam" dedi.
Celtics ayrıca 38 yaşındaki Mike Conley'i kadrosuna kattı. Conley, Boston'ı tercih etmesinde kulübün kazanma kültürü ile şampiyonluk geçmişinin önemli rol oynadığını söyledi.
Conley de kariyerinde henüz NBA şampiyonluğu yaşayamadı. Böylece Boston, ilk şampiyonluğunu kazanma hedefini açıkça dile getiren iki son derece tecrübeli oyuncuyu kadrosuna eklemiş oldu.
Boston taraftarının Brown ile güçlü bir duygusal bağ kurduğunun farkında olduğunu söyleyen George, takas sonrasındaki tepkileri kişisel olarak değerlendirmediğini belirtti.
George, "Durumun farkındayım. JB'nin yalnızca organizasyon için değil, bu şehir için de ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Bu nedenle tepkileri kişisel algılamadım" dedi.
36 yaşındaki yıldız, bu transferi uzun zamandır hayranlık duyduğu bir organizasyona katılmak için önemli bir fırsat olarak görüyor.
George, "İnanılmaz bir kadromuz, harika bir koçumuz ve çok iyi bir yönetimimiz olduğunu düşünüyorum. Boston'ın yaptığı ve temsil ettiği her şeye daima hayranlık duydum. Buraya kazanma düşüncesi ve yaklaşımıyla geldim. Kendimi tamamen bu hedefe adadım" ifadelerini kullandı.
George ayrıca Boston'daki görevini Brown'ın yerini doldurmak olarak görmediğini açıkça belirtti. Tecrübeli yıldız, geçen sezon Aşil sakatlığı nedeniyle yalnızca 16 karşılaşmada oynayabilen ancak yeni sezona tamamen sağlıklı girmesi beklenen Jayson Tatum'ı tamamlamayı planlıyor.
George, "Buraya ilgi odağını üzerime çekmek veya kendimi baştan yaratmaya çalışmak için gelmedim. Buraya JT'ye yardımcı olmaya geldim. Bu takımın lideri o" dedi.
Kariyeri boyunca başka bir yıldız kanat oyuncusuyla birlikte oynama tecrübesinin yeni rolüne uyum sağlamasına yardım edeceğini düşünen George, Boston'ın saha yerleşiminin ve top paylaşımının da kendi oyununa uygun olduğunu vurguladı.
George, "Henüz grubun bir parçası olmadan dışarıdan baktığımda, her zaman basketbol zekâsı yüksek bir takım olduklarını gördüm. Saha yerleşimini çok iyi yapıyorlar. Ben de oyunu her zaman bu anlayışla oynadığımı düşünüyorum" şeklinde konuştu.
Sekiz kez All-Star seçilen George, sağlık sorunlarıyla geçen iki sezonun ardından Boston'a katıldı. 2024-25 sezonunda Philadelphia formasıyla 41 maça çıkabilen yıldız oyuncu, geçen sezon ise yalnızca 37 karşılaşmada oynadı. Bu iki sezonda sırasıyla 16,2 ve 17,3 sayı ortalamaları yakaladı.
George, yaz dönemini vücudunu ve dizini güçlendirmek için kullanmasının ardından yeni sezona girerken kendisini çok daha iyi hissettiğini söyledi.
"Bu, neredeyse yeniden doğmak gibi. Son birkaç yılda yaz dönemlerimi rehabilitasyona ayırmak zorunda kalmıştım. Bu yaz yeniden antrenman yapabildim."
George, uzun zamandır bir sezon öncesinde kendisini bu kadar iyi hissetmediğini de sözlerine ekledi:
"Harika hissediyorum. Kendimi müthiş hissediyorum. Uzun zamandır bir sezona girerken kendimi böyle hissetmemiştim ve bu bile benim için başlı başına bir galibiyet."
NBA'de geçirdiği 16 sezona rağmen henüz şampiyonluk kazanamayan George, bu durumun kendisi için önemli bir motivasyon kaynağı olmaya devam ettiğini belirtti.
George, "Henüz kazanamadım, dolayısıyla bu işin diğer tarafındayım. Omzumdaki yükün kaynağı da kazanan bir oyuncu olduğuma inanmam" dedi.
Celtics ayrıca 38 yaşındaki Mike Conley'i kadrosuna kattı. Conley, Boston'ı tercih etmesinde kulübün kazanma kültürü ile şampiyonluk geçmişinin önemli rol oynadığını söyledi.
Conley de kariyerinde henüz NBA şampiyonluğu yaşayamadı. Böylece Boston, ilk şampiyonluğunu kazanma hedefini açıkça dile getiren iki son derece tecrübeli oyuncuyu kadrosuna eklemiş oldu.