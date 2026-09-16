NBA başkanı Adam Silver, ligin Las Vegas'a olası genişlemesi için kısa süre içinde yeni tekliflerin sunulmasını beklediğini açıkladı. Silver ayrıca NBA'in genişleme konusunda 2026 yılının sonuna kadar bir karara varma hedefini koruduğunu belirtti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 16 Eylül Salı günü gerçekleştirilen NBA Yönetim Kurulu toplantılarının ardından konuşan Silver, Las Vegas'taki süreçte birkaç grubun aktif olarak çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. Ancak Silver, yakında sunulacak tekliflerin nihai teklifler olmayacağını özellikle vurguladı.
Silver, Mike Vorkunov aracılığıyla aktarılan açıklamasında, "Kısa süre içinde bir sonraki tur teklifleri gelecek. Bunlar nihai teklifler değil, bir sonraki aşamanın teklifleri olacak. Bana göre şu anda belirli bir konumu kesinleştirmeye başlamak için erken" dedi.
Silver, toplantılar sırasında Las Vegas'ta kullanılabilecek birkaç potansiyel salon konumunun ele alındığını açıkladı. Görüşmeye, Las Vegas'ta yaşayan ve şehirde kapsamlı iş deneyimine sahip olan Patrick Dumont bağımsız bir görüş sunmak üzere liderlik etti.
Olasılıklardan biri, mevcut T-Mobile Arena'nın yenilenmesi. Ancak Silver, bir NBA takımının burada oynaması için salonda önemli iyileştirmeler yapılması gerekeceğini kabul etti.
Diğer gruplar ise Silver'ın "modern bir eğlence sarayı" olarak nitelendirdiği yeni salon projeleri sundu.
NBA yönetimi ayrıca Sphere'ün Las Vegas üzerindeki etkisini ve bu yapının teknolojisi, eğlence olanakları ve ekonomik katkısının, bir NBA salonunun yıl boyunca yaratabileceği ortam için nasıl örnek teşkil edebileceğini değerlendirdi.
Silver'a göre lig, Las Vegas'ta bir NBA takımına uygun olabilecek birden fazla konum bulunduğuna inanıyor. Bu nedenle salonun inşa edileceği veya kullanılacağı yer konusunda henüz bir karar alınmış değil.
Seattle, toplantılarda Las Vegas kadar kapsamlı şekilde ele alınmadı ancak NBA daha önce operasyon ekiplerini Climate Pledge Arena'yı değerlendirmeleri için şehre gönderdi.
Silver, Climate Pledge Arena'yı son teknoloji ürünü bir tesis olarak tanımlarken, NBA maçlarına tam anlamıyla uygun hâle getirilmesi için bazı değişikliklerin gerekebileceğini söyledi.
Salonların hazır olma düzeyleri arasındaki fark, Seattle'ın teorik olarak Las Vegas'tan çok daha erken NBA maçlarına ev sahipliği yapabileceği anlamına geliyor.
Silver, "Beş hafta sonra lige başlayacak olsaydık Seattle hazır olabilirdi" ifadelerini kullandı.
Las Vegas'ta ise hem potansiyel konuma hem de salona ilişkin çözüme kavuşturulmamış meseleler bulunuyor. Bu durum, şehirdeki hazırlık takviminin Seattle'a göre önemli ölçüde daha uzun olmasına neden oluyor.
NBA şu anda hem Seattle hem de Las Vegas'a genişleme olasılığını değerlendiriyor. Potansiyel takımların 2028-29 sezonunda lige katılması hedefleniyor.
NBA Yönetim Kurulu, mart ayında iki pazarın resmen araştırılmasını onaylamış ve teklif süreci daha sonra daha ayrıntılı bir aşamaya geçmişti.
Silver, ligin kararlarını 2026 yılının sonuna kadar vermeyi hedeflediğini yineledi. Ancak henüz hiçbir genişleme takımı onaylanmadı. Yeni salonlar, takım isimleri, genişleme draftının yapısı ve kadro kuralları konusunda da nihai kararlar alınmış değil.
Silver, Mike Vorkunov aracılığıyla aktarılan açıklamasında, "Kısa süre içinde bir sonraki tur teklifleri gelecek. Bunlar nihai teklifler değil, bir sonraki aşamanın teklifleri olacak. Bana göre şu anda belirli bir konumu kesinleştirmeye başlamak için erken" dedi.
Silver, toplantılar sırasında Las Vegas'ta kullanılabilecek birkaç potansiyel salon konumunun ele alındığını açıkladı. Görüşmeye, Las Vegas'ta yaşayan ve şehirde kapsamlı iş deneyimine sahip olan Patrick Dumont bağımsız bir görüş sunmak üzere liderlik etti.
Olasılıklardan biri, mevcut T-Mobile Arena'nın yenilenmesi. Ancak Silver, bir NBA takımının burada oynaması için salonda önemli iyileştirmeler yapılması gerekeceğini kabul etti.
Diğer gruplar ise Silver'ın "modern bir eğlence sarayı" olarak nitelendirdiği yeni salon projeleri sundu.
NBA yönetimi ayrıca Sphere'ün Las Vegas üzerindeki etkisini ve bu yapının teknolojisi, eğlence olanakları ve ekonomik katkısının, bir NBA salonunun yıl boyunca yaratabileceği ortam için nasıl örnek teşkil edebileceğini değerlendirdi.
Silver'a göre lig, Las Vegas'ta bir NBA takımına uygun olabilecek birden fazla konum bulunduğuna inanıyor. Bu nedenle salonun inşa edileceği veya kullanılacağı yer konusunda henüz bir karar alınmış değil.
Seattle, toplantılarda Las Vegas kadar kapsamlı şekilde ele alınmadı ancak NBA daha önce operasyon ekiplerini Climate Pledge Arena'yı değerlendirmeleri için şehre gönderdi.
Silver, Climate Pledge Arena'yı son teknoloji ürünü bir tesis olarak tanımlarken, NBA maçlarına tam anlamıyla uygun hâle getirilmesi için bazı değişikliklerin gerekebileceğini söyledi.
Salonların hazır olma düzeyleri arasındaki fark, Seattle'ın teorik olarak Las Vegas'tan çok daha erken NBA maçlarına ev sahipliği yapabileceği anlamına geliyor.
Silver, "Beş hafta sonra lige başlayacak olsaydık Seattle hazır olabilirdi" ifadelerini kullandı.
Las Vegas'ta ise hem potansiyel konuma hem de salona ilişkin çözüme kavuşturulmamış meseleler bulunuyor. Bu durum, şehirdeki hazırlık takviminin Seattle'a göre önemli ölçüde daha uzun olmasına neden oluyor.
NBA şu anda hem Seattle hem de Las Vegas'a genişleme olasılığını değerlendiriyor. Potansiyel takımların 2028-29 sezonunda lige katılması hedefleniyor.
NBA Yönetim Kurulu, mart ayında iki pazarın resmen araştırılmasını onaylamış ve teklif süreci daha sonra daha ayrıntılı bir aşamaya geçmişti.
Silver, ligin kararlarını 2026 yılının sonuna kadar vermeyi hedeflediğini yineledi. Ancak henüz hiçbir genişleme takımı onaylanmadı. Yeni salonlar, takım isimleri, genişleme draftının yapısı ve kadro kuralları konusunda da nihai kararlar alınmış değil.