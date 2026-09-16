16 Eylül
Leverkusen-NK Celje
22:00
16 Eylül
AC Milan-Benfica
22:00
16 Eylül
Anderlecht-Lyon
22:00
16 Eylül
Sturm Graz-Rennes
22:00
16 Eylül
Sunderland-Alkmaar
22:00
16 Eylül
Hapoel Beer Sheva-Dinamo Zagreb
22:00
16 Eylül
Atletico Madrid-Osasuna
20:00
16 Eylül
Deportivo-Sevilla
20:00
16 Eylül
Barcelona-Racing Santander
22:30
16 Eylül
Levante-Athletic Bilbao
22:30
16 Eylül
Everton-Wolves
21:45
16 Eylül
M. United-Brighton
22:00
16 Eylül
Coventry City-Aston Villa
22:00

Ertuğrul Doğan'dan Burak Yılmaz açıklaması!

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Burak Yılmaz ile ilgili konuştu.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 16 Eylül 2026 13:18 | Son Güncelleme Tarihi: 16 Eylül 2026 13:49
Haber: Sporx.com
Ertuğrul Doğan'dan Burak Yılmaz açıklaması!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Burak Yılmaz ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Doğan, Burak Yılmaz ile görüştüğünü ancak bu görüşmenin dostluk çerçevesinde gerçekleştiğini belirtti. Ertuğrul Doğan, Burak Yılmaz dışında yerli bir isimle teknik direktörlük görevi için görüşmediğini dile getirdi.

"DOSTANE BİR GÖRÜŞMEM OLDU"

Burak Yılmaz hakkında övgü dolu ifadeler kullanan Ertuğrul Doğan, "Dostluk anlamında konuştuğum bir kişi oldu, Burak Yılmaz ile görüştüm. Kendisini çok güzel anlattı. Kendisini çok geliştirmiş. Çok severim kendisini. Onunla dostane bir görüşmem oldu." ifadelerini kullandı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.