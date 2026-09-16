Ertuğrul Doğan'dan Burak Yılmaz açıklaması!

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Burak Yılmaz ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Doğan, Burak Yılmaz ile görüştüğünü ancak bu görüşmenin dostluk çerçevesinde gerçekleştiğini belirtti. Ertuğrul Doğan, Burak Yılmaz dışında yerli bir isimle teknik direktörlük görevi için görüşmediğini dile getirdi.
"DOSTANE BİR GÖRÜŞMEM OLDU"
Burak Yılmaz hakkında övgü dolu ifadeler kullanan Ertuğrul Doğan, "Dostluk anlamında konuştuğum bir kişi oldu, Burak Yılmaz ile görüştüm. Kendisini çok güzel anlattı. Kendisini çok geliştirmiş. Çok severim kendisini. Onunla dostane bir görüşmem oldu." ifadelerini kullandı.
"DOSTANE BİR GÖRÜŞMEM OLDU"
Burak Yılmaz hakkında övgü dolu ifadeler kullanan Ertuğrul Doğan, "Dostluk anlamında konuştuğum bir kişi oldu, Burak Yılmaz ile görüştüm. Kendisini çok güzel anlattı. Kendisini çok geliştirmiş. Çok severim kendisini. Onunla dostane bir görüşmem oldu." ifadelerini kullandı.