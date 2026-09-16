Los Angeles Clippers, kadrosunda ve yönetim yapısında yaşanan önemli değişikliklere rağmen 2026-27 NBA sezonunda "playoff seviyesinde" bir takım kurmaya odaklanmayı sürdürüyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Bleacher Report'tan Jake Fischer, Clippers'ın gelecek yaz nasıl bir konumda bulunacağını tahmin etmenin oldukça zor olduğunu belirtirken, organizasyonun mevcut hedefinin net olduğunu söyledi.
Fischer, "Clippers'ın gelecek yaz nasıl bir noktada olmaya çalışacağını tahmin etmek çok zor. Şu anda bildiğim tek şey, Clippers'ın yaz boyunca ve bugün itibarıyla bu sezon playoff seviyesinde bir takım kurmaya odaklandığı" ifadelerini kullandı.
Fischer, Steve Ballmer'ın kulüp sahibi olduğu dönem boyunca playoff yarışında yer almanın organizasyonun temel hedeflerinden biri olduğunu, Clippers'ın Intuit Dome'da her gece galibiyet için mücadele edebilecek bir takım sahaya çıkarmayı amaçladığını ekledi.
Bu hedef, kulübün son derece hareketli bir yaz geçirmesinin ardından belirlendi. Geçen sezonu 42-40'lık dereceyle tamamlayan Clippers, takımın merkezindeki yıldız Kawhi Leonard'ı 14 Eylül'de Toronto Raptors'a gönderdi.
İlk olarak 30 Haziran'da üzerinde anlaşmaya varılan ancak NBA'in Clippers hakkında yürüttüğü soruşturma nedeniyle ertelenen takasta Los Angeles; Brandon Ingram, Gradey Dick, iki birinci tur draft hakkı, bir birinci tur draft hakkı takası ve iki ikinci tur draft hakkı aldı.
Leonard geçen sezon 65 maçta 27,9 sayı, 6,4 ribaund ve 3,6 asist ortalamaları yakaladı. Saha içinden yüzde 50,5, üç sayı çizgisinin gerisinden ise yüzde 38,7 isabet oranıyla oynayan yıldız oyuncu, All-NBA ikinci takımına seçilirken MVP oylamasını yedinci sırada tamamladı.
Leonard'ın ayrılığının ardından Ingram, Los Angeles'ın hücumdaki birincil seçeneği olacak. 29 yaşındaki oyuncu, Clippers formasıyla çıktığı 19 maçta 19,9 sayı ve 6,4 asist ortalamaları yakalayan, saha içinden yüzde 47,1 ve üç sayı çizgisinin gerisinden yüzde 43,8 isabet bulan iki kez All-Star seçilmiş Darius Garland'la birlikte oynayacak.
Clippers ayrıca Bradley Beal, Brook Lopez, Max Strus, Derrick Jones Jr. ve Kris Dunn'dan oluşan tecrübeli destek kadrosunu korudu. Jordan Miller, Kobe Sanders ve Cam Christie gibi genç oyuncular da daha fazla fırsat bulabilecek. Draftın beşinci sırasında seçilen Keaton Wagler ise organizasyonun uzun vadeli yapı taşlarından biri olabilir.
Ancak Los Angeles, geleceğe dönük kadro yapılanmasında ciddi sınırlamalarla karşı karşıya. NBA, maaş bütçesini aşmaya yönelik kuralların ihlal edildiği soruşturma sonucunda Clippers'ın 2029 ile 2033 arasındaki birinci tur draft haklarını elinden aldı. Kulübün 2027 ve 2028 birinci tur seçimleri de takas hakkı anlaşmalarına bağlı durumda.
Lig ayrıca Clippers'a 30 milyon dolar para cezası verirken, Ballmer'ı bir yıl süreyle görevden uzaklaştırdı. Basketbol Operasyonları Başkanı Lawrence Frank, 2027 takas döneminin sonuna kadar altı ay; İşletme Başkanı Gillian Zucker ise bir yıl uzaklaştırma cezası aldı.
Frank'in görev yapamayacağı dönemde Clippers'ın basketbola ilişkin temel kararlarının genel menajer Trent Redden ile kıdemli başkan yardımcısı ve genel menajer yardımcısı Mark Hughes tarafından alınması bekleniyor. Leonard takasını organizasyon adına sonuçlandırma yetkisi de Redden'a verilmişti.
Başantrenör Tyronn Lue ise görevini sürdürüyor ve Leonard'sız yeni bir döneme giren takıma liderlik edecek.
Bobby Marks'ın aktardığı ESPN gelecek güç sıralamasında Clippers, 2026-27 sezonuna girilirken 29. sırada gösterildi. Los Angeles'ın altında yalnızca Sacramento Kings yer aldı.
Buna rağmen Clippers'ın mevcut hedefi, uzun vadeli bir yeniden yapılanma başlatmak yerine playoff bileti için mücadele etmek olmaya devam ediyor.
Fischer, "Clippers'ın gelecek yaz nasıl bir noktada olmaya çalışacağını tahmin etmek çok zor. Şu anda bildiğim tek şey, Clippers'ın yaz boyunca ve bugün itibarıyla bu sezon playoff seviyesinde bir takım kurmaya odaklandığı" ifadelerini kullandı.
Fischer, Steve Ballmer'ın kulüp sahibi olduğu dönem boyunca playoff yarışında yer almanın organizasyonun temel hedeflerinden biri olduğunu, Clippers'ın Intuit Dome'da her gece galibiyet için mücadele edebilecek bir takım sahaya çıkarmayı amaçladığını ekledi.
Bu hedef, kulübün son derece hareketli bir yaz geçirmesinin ardından belirlendi. Geçen sezonu 42-40'lık dereceyle tamamlayan Clippers, takımın merkezindeki yıldız Kawhi Leonard'ı 14 Eylül'de Toronto Raptors'a gönderdi.
İlk olarak 30 Haziran'da üzerinde anlaşmaya varılan ancak NBA'in Clippers hakkında yürüttüğü soruşturma nedeniyle ertelenen takasta Los Angeles; Brandon Ingram, Gradey Dick, iki birinci tur draft hakkı, bir birinci tur draft hakkı takası ve iki ikinci tur draft hakkı aldı.
Leonard geçen sezon 65 maçta 27,9 sayı, 6,4 ribaund ve 3,6 asist ortalamaları yakaladı. Saha içinden yüzde 50,5, üç sayı çizgisinin gerisinden ise yüzde 38,7 isabet oranıyla oynayan yıldız oyuncu, All-NBA ikinci takımına seçilirken MVP oylamasını yedinci sırada tamamladı.
Leonard'ın ayrılığının ardından Ingram, Los Angeles'ın hücumdaki birincil seçeneği olacak. 29 yaşındaki oyuncu, Clippers formasıyla çıktığı 19 maçta 19,9 sayı ve 6,4 asist ortalamaları yakalayan, saha içinden yüzde 47,1 ve üç sayı çizgisinin gerisinden yüzde 43,8 isabet bulan iki kez All-Star seçilmiş Darius Garland'la birlikte oynayacak.
Clippers ayrıca Bradley Beal, Brook Lopez, Max Strus, Derrick Jones Jr. ve Kris Dunn'dan oluşan tecrübeli destek kadrosunu korudu. Jordan Miller, Kobe Sanders ve Cam Christie gibi genç oyuncular da daha fazla fırsat bulabilecek. Draftın beşinci sırasında seçilen Keaton Wagler ise organizasyonun uzun vadeli yapı taşlarından biri olabilir.
Ancak Los Angeles, geleceğe dönük kadro yapılanmasında ciddi sınırlamalarla karşı karşıya. NBA, maaş bütçesini aşmaya yönelik kuralların ihlal edildiği soruşturma sonucunda Clippers'ın 2029 ile 2033 arasındaki birinci tur draft haklarını elinden aldı. Kulübün 2027 ve 2028 birinci tur seçimleri de takas hakkı anlaşmalarına bağlı durumda.
Lig ayrıca Clippers'a 30 milyon dolar para cezası verirken, Ballmer'ı bir yıl süreyle görevden uzaklaştırdı. Basketbol Operasyonları Başkanı Lawrence Frank, 2027 takas döneminin sonuna kadar altı ay; İşletme Başkanı Gillian Zucker ise bir yıl uzaklaştırma cezası aldı.
Frank'in görev yapamayacağı dönemde Clippers'ın basketbola ilişkin temel kararlarının genel menajer Trent Redden ile kıdemli başkan yardımcısı ve genel menajer yardımcısı Mark Hughes tarafından alınması bekleniyor. Leonard takasını organizasyon adına sonuçlandırma yetkisi de Redden'a verilmişti.
Başantrenör Tyronn Lue ise görevini sürdürüyor ve Leonard'sız yeni bir döneme giren takıma liderlik edecek.
Bobby Marks'ın aktardığı ESPN gelecek güç sıralamasında Clippers, 2026-27 sezonuna girilirken 29. sırada gösterildi. Los Angeles'ın altında yalnızca Sacramento Kings yer aldı.
Buna rağmen Clippers'ın mevcut hedefi, uzun vadeli bir yeniden yapılanma başlatmak yerine playoff bileti için mücadele etmek olmaya devam ediyor.