Jalen Duren, Sacramento Kings'in gelecek sezon sonunda kendisine maksimum kontrat teklif etmeye hazır olduğunu öğrenmesinin ardından Detroit Pistons'ın 2026-27 sezonu için sunduğu 9,6 milyon dolarlık nitelikli teklifi kabul etme konusunda cesaret kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Bleacher Report'tan Jake Fischer'ın aktardığına göre Duren, nitelikli teklifi kabul edip etmeyeceğine 1 Ekim'e kadar karar vermek zorunda. 22 yaşındaki oyuncu teklifi kabul ederse gelecek yaz sınırsız serbest oyuncu statüsüne geçebilecek. Detroit ile uzun vadeli bir anlaşmaya varması hâlinde ise Pistons forması giymeyi sürdürecek.
Duren ile Detroit arasındaki kontrat görüşmelerinin çıkmaza girmesi, oyuncunun bir yıllık teklifi kabul etme ihtimalini güçlendirdi. Marc Spears kısa süre önce genç pivotun Pistons tarafından kendisine saygısızlık yapıldığını düşündüğünü aktarmıştı.
Spears, NBA Today programında şu ifadeleri kullandı:
"Şu anda mesele para değil. Kendisine saygısızlık yapıldığını düşünüyor. Antrenman kampına girilirken takımın üzerinde kara bulutlar dolaşıyor. Bu durumu çözmeye çalışmaları gerekiyor ama zamanında çözüp çözemeyeceklerini bilmiyorum."
Pistons, Duren'ı takımda tutmaya odaklanmayı sürdürürken tarafların hâlâ anlaşabileceği konusunda iyimser. Detroit'in son teklifinin beş yıl için yaklaşık 190 milyon dolar olduğu, Duren'ın ise en az 200 milyon dolar talep ettiği bildirildi.
Duren'ın geçen sezon All-NBA üçüncü takımına seçilmesi de kontrat değerini önemli ölçüde artırdı. Genç pivot, Rose Kuralı sayesinde çaylak kontratından çıkan oyuncular için standart olarak belirlenen maaş bütçesinin yüzde 25'i yerine, yüzde 30'undan başlayan bir maksimum kontrata hak kazanabilir.
Duren'ın Detroit ile imzalayabileceği maksimum kontratın beş yıl için yaklaşık 287 milyon dolar değerinde olabileceği belirtiliyor. Ancak The Athletic'e göre Duren'ın şimdi Pistons ile maksimum kontrat imzalamasıyla, gelecek yaz başka bir takımdan maksimum teklif alması arasındaki fark beş yıllık süreçte yalnızca yaklaşık 6 milyon dolar olabilir.
Mali farkın görece küçük olması, Duren'ın başka bir takımdan maksimum kontrat alabileceğine inanması durumunda nitelikli teklifi kabul etmesini daha cazip hâle getirebilir.
Sacramento'nun, sınırsız serbest oyuncu olması durumunda Duren ile ilgilenecek takımlar arasında bulunduğu bildirildi. Kings Basketbol Operasyonları Başkanı Scott Perry'nin genç pivotla New York Knicks'te görev yaptığı dönemden bu yana devam eden bir ilişkisi bulunuyor.
Spears, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:
"Scott Perry'nin Jalen Duren ile geçmişe dayanan bir ilişkisi var. Perry, Knicks'in onu draft etmesini sağlamaya çalışmıştı ve Knicks gerçekten de Duren'ı seçmişti ancak daha sonra Pistons'a göndermişti. Duren, Scott Perry'yi ve Sacramento'yu çok seviyor."
Duren geçen sezon 70 maçta 19,5 sayı ve 10,5 ribaund ortalamaları yakalarken, saha içinden yüzde 65 isabet oranıyla oynadı ve maç başına 3,8 hücum ribaundu aldı. Genç pivot, Detroit'in 60-22'lik dereceyle Doğu Konferansı'nı lider tamamlamasına önemli katkıda bulundu.
Ancak Duren'ın performansı playofflarda geriledi. 14 playoff maçında 10,2 sayı ve 8,5 ribaund ortalamalarında kalan Duren, saha içinden yüzde 51,4 isabet buldu. Pistons, Doğu Konferansı yarı finalinde Cleveland Cavaliers'a yedi maç sonunda 4-3 elendi.
Pistons yönetimi Duren'ı Cade Cunningham ve Ausar Thompson'la birlikte genç çekirdeğinin bir parçası olarak görmeye devam ediyor. Ancak 1 Ekim'deki son tarih yaklaşırken Detroit'in, Duren kararını vermeden önce hem kontrat anlaşmazlığını hem de oyuncuyla arasındaki ilişki sorunlarını çözüp çözemeyeceği belirsizliğini koruyor.
Duren ile Detroit arasındaki kontrat görüşmelerinin çıkmaza girmesi, oyuncunun bir yıllık teklifi kabul etme ihtimalini güçlendirdi. Marc Spears kısa süre önce genç pivotun Pistons tarafından kendisine saygısızlık yapıldığını düşündüğünü aktarmıştı.
Spears, NBA Today programında şu ifadeleri kullandı:
"Şu anda mesele para değil. Kendisine saygısızlık yapıldığını düşünüyor. Antrenman kampına girilirken takımın üzerinde kara bulutlar dolaşıyor. Bu durumu çözmeye çalışmaları gerekiyor ama zamanında çözüp çözemeyeceklerini bilmiyorum."
Pistons, Duren'ı takımda tutmaya odaklanmayı sürdürürken tarafların hâlâ anlaşabileceği konusunda iyimser. Detroit'in son teklifinin beş yıl için yaklaşık 190 milyon dolar olduğu, Duren'ın ise en az 200 milyon dolar talep ettiği bildirildi.
Duren'ın geçen sezon All-NBA üçüncü takımına seçilmesi de kontrat değerini önemli ölçüde artırdı. Genç pivot, Rose Kuralı sayesinde çaylak kontratından çıkan oyuncular için standart olarak belirlenen maaş bütçesinin yüzde 25'i yerine, yüzde 30'undan başlayan bir maksimum kontrata hak kazanabilir.
Duren'ın Detroit ile imzalayabileceği maksimum kontratın beş yıl için yaklaşık 287 milyon dolar değerinde olabileceği belirtiliyor. Ancak The Athletic'e göre Duren'ın şimdi Pistons ile maksimum kontrat imzalamasıyla, gelecek yaz başka bir takımdan maksimum teklif alması arasındaki fark beş yıllık süreçte yalnızca yaklaşık 6 milyon dolar olabilir.
Mali farkın görece küçük olması, Duren'ın başka bir takımdan maksimum kontrat alabileceğine inanması durumunda nitelikli teklifi kabul etmesini daha cazip hâle getirebilir.
Sacramento'nun, sınırsız serbest oyuncu olması durumunda Duren ile ilgilenecek takımlar arasında bulunduğu bildirildi. Kings Basketbol Operasyonları Başkanı Scott Perry'nin genç pivotla New York Knicks'te görev yaptığı dönemden bu yana devam eden bir ilişkisi bulunuyor.
Spears, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:
"Scott Perry'nin Jalen Duren ile geçmişe dayanan bir ilişkisi var. Perry, Knicks'in onu draft etmesini sağlamaya çalışmıştı ve Knicks gerçekten de Duren'ı seçmişti ancak daha sonra Pistons'a göndermişti. Duren, Scott Perry'yi ve Sacramento'yu çok seviyor."
Duren geçen sezon 70 maçta 19,5 sayı ve 10,5 ribaund ortalamaları yakalarken, saha içinden yüzde 65 isabet oranıyla oynadı ve maç başına 3,8 hücum ribaundu aldı. Genç pivot, Detroit'in 60-22'lik dereceyle Doğu Konferansı'nı lider tamamlamasına önemli katkıda bulundu.
Ancak Duren'ın performansı playofflarda geriledi. 14 playoff maçında 10,2 sayı ve 8,5 ribaund ortalamalarında kalan Duren, saha içinden yüzde 51,4 isabet buldu. Pistons, Doğu Konferansı yarı finalinde Cleveland Cavaliers'a yedi maç sonunda 4-3 elendi.
Pistons yönetimi Duren'ı Cade Cunningham ve Ausar Thompson'la birlikte genç çekirdeğinin bir parçası olarak görmeye devam ediyor. Ancak 1 Ekim'deki son tarih yaklaşırken Detroit'in, Duren kararını vermeden önce hem kontrat anlaşmazlığını hem de oyuncuyla arasındaki ilişki sorunlarını çözüp çözemeyeceği belirsizliğini koruyor.