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Galatasaray'da iki maça prim kararı!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, üst üste beşinci defa mutlu sona ulaşmak için iki maça özel prim belirledi. Kocaelispor'u mağlup eden Galatasaray, Trabzonspor'u da geçerse toplam 1 milyon euro kazanacak.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 16 Eylül 2026 08:04
Haber: Türkiye, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da iki maça prim kararı!
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Lider Galatasaray'da keyifler yerinde. Okan Buruk yönetiminde üst üste beşinci, toplamda 27. şampiyonluk için iddialı olan sarı kırmızılılarda yönetim harekete geçti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla 1 MİLYON EURO PRİM

Başkan Dursun Özbek, geçtiğimiz günlerde Kemerburgaz ziyaretinde teknik ekibe moral verip oyunculara da prim jestinde bulundu. Milli araya lider girmek isteyen Galatasaray'da başkan Özbek, iki maç için (Kocaelispor ve Trabzonspor) toplam 1 milyon euro'luk prim belirledi.

BU SEZON FARKLI OLACAK

Kocaelispor'u deviren ve Trabzonspor maçına odaklanan sarı kırmızılı takım bu engeli de aşarsa cebini dolduracak. Geçtiğimiz dönemlerde genelde derbiler için prim dopinginde bulunan yönetimin bu sezon işi daha sıkı tutarak farklı zaman dilimlerinde bu tarz tatlı sürprizler yapabileceği öğrenildi.

Araya kayıpsız girmek isteyen sarı kırmızılılar, bu sezonun ilk büyük mücadelesini Trabzonspor deplasmanında verecek.  

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