Galatasaray'da iki maça prim kararı!

Lider Galatasaray'da keyifler yerinde. Okan Buruk yönetiminde üst üste beşinci, toplamda 27. şampiyonluk için iddialı olan sarı kırmızılılarda yönetim harekete geçti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 1 MİLYON EURO PRİM
Başkan Dursun Özbek, geçtiğimiz günlerde Kemerburgaz ziyaretinde teknik ekibe moral verip oyunculara da prim jestinde bulundu. Milli araya lider girmek isteyen Galatasaray'da başkan Özbek, iki maç için (Kocaelispor ve Trabzonspor) toplam 1 milyon euro'luk prim belirledi.
BU SEZON FARKLI OLACAK
Kocaelispor'u deviren ve Trabzonspor maçına odaklanan sarı kırmızılı takım bu engeli de aşarsa cebini dolduracak. Geçtiğimiz dönemlerde genelde derbiler için prim dopinginde bulunan yönetimin bu sezon işi daha sıkı tutarak farklı zaman dilimlerinde bu tarz tatlı sürprizler yapabileceği öğrenildi.
Araya kayıpsız girmek isteyen sarı kırmızılılar, bu sezonun ilk büyük mücadelesini Trabzonspor deplasmanında verecek.
Başkan Dursun Özbek, geçtiğimiz günlerde Kemerburgaz ziyaretinde teknik ekibe moral verip oyunculara da prim jestinde bulundu. Milli araya lider girmek isteyen Galatasaray'da başkan Özbek, iki maç için (Kocaelispor ve Trabzonspor) toplam 1 milyon euro'luk prim belirledi.
BU SEZON FARKLI OLACAK
Kocaelispor'u deviren ve Trabzonspor maçına odaklanan sarı kırmızılı takım bu engeli de aşarsa cebini dolduracak. Geçtiğimiz dönemlerde genelde derbiler için prim dopinginde bulunan yönetimin bu sezon işi daha sıkı tutarak farklı zaman dilimlerinde bu tarz tatlı sürprizler yapabileceği öğrenildi.
Araya kayıpsız girmek isteyen sarı kırmızılılar, bu sezonun ilk büyük mücadelesini Trabzonspor deplasmanında verecek.