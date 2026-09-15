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Başakşehir'de Nuri Şahin kararı!

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Nuri Şahin ile uzun süre devam edeceklerini belirterek teknik adamın geleceğiyle ilgili tartışmalara son noktayı koydu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 15 Eylül 2026 18:19 | Son Güncelleme Tarihi: 15 Eylül 2026 18:20
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Başakşehir'de Nuri Şahin kararı!
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Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonuna istediği başlangıcı yapamayan Başakşehir'de, teknik direktör Nuri Şahin'in geleceğiyle ilgili Başkan Göksel Gümüşdağ'dan açıklama geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla

Sezona Kocaelispor galibiyetiyle başlayan Başakşehir, sonrasında Trabzonspor, Galatasaray ve Amedspor'a mağlup olurken, Kasımpaşa ile de berabere kaldı. Son olarak Amedspor karşısında alınan 5-0'lık ağır yenilgi, Nuri Şahin'in geleceğiyle ilgili soru işaretlerini beraberinde getirdi.

GÜMÜŞDAĞ'DAN NURİ ŞAHİN AÇIKLAMASI

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, TRT Spor'a yaptığı açıklamada Nuri Şahin ile yola devam edeceklerini belirterek teknik heyetle ilgili herhangi bir sorun olmadığını söyledi.

Gümüşdağ, "Her takımda olabilecek dalgalanmalar yaşadık. Ancak daha ligin 5. haftasındayız. Sportif olarak bazı olumsuz sonuçlar oldu ama idari ve teknik açıdan bir sorun yok. Nuri Şahin benim kardeşim ve uzun süre birlikte yürüyeceğimiz yol arkadaşımız." ifadelerini kullandı.

"YENİDEN AVRUPA'YA TAŞIYACAĞINDAN ŞÜPHEMİZ YOK"

Nuri Şahin'e güvendiklerini vurgulayan Gümüşdağ, "Nuri Hoca bizi Avrupa'ya taşıdı ve yeniden taşıyacağından hiç şüphemiz yok. Kaliteli bir takımız ve bu kaliteyi tekrar sahaya yansıtacağız." dedi.

Başakşehir, Süper Lig'in 6. haftasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek.

 

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