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Taj Gibson, Bulls'a yardımcı antrenör olarak döndü

Uzun NBA kariyerini kısa süre önce noktalayan Taj Gibson, sekiz sezon formasını giydiği Chicago Bulls'a bu kez yardımcı antrenör olarak geri döndü.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 15 Eylül 2026 16:41
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Taj Gibson, Bulls'a yardımcı antrenör olarak döndü
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Taj Gibson, Chicago Bulls'a geri dönerek kariyerinde yeni bir sayfa açıyor. Ancak tecrübeli isim bu kez takımın oyuncu kadrosunda değil, teknik ekibinde görev yapacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Bulls, uzun NBA kariyerini kısa süre önce noktalayan Gibson'ı yardımcı antrenör olarak kadrosuna katıyor.

Bu hamleyle Gibson, oyunculuk kariyerinin en uzun bölümünü geçirdiği organizasyona geri dönmüş olacak.

NBA kariyerine Chicago'da başlayan Gibson, sekiz sezon Bulls forması giydi ve bu süre içerisinde takımın uzun rotasyonunun tanıdık isimlerinden biri haline geldi.

NBA'de toplam 17 sezon geçiren Gibson, kariyeri boyunca maç başına 8,3 sayı, 5,7 ribaund ve 1,0 blok ortalamaları yakaladı.

Tecrübeli uzun, Chicago'nun yanı sıra Oklahoma City Thunder, Minnesota Timberwolves, New York Knicks, Washington Wizards, Detroit Pistons, Charlotte Hornets ve Memphis Grizzlies formalarını da giydi.

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