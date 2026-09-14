14 Eylül
Gaziantep FK-Fenerbahçe
0-0
14 Eylül
Kayserispor-İstanbulspor
4-0
14 Eylül
Leeds United-Newcastle
4-1
14 Eylül
Villarreal-Real Betis
1-2
14 Eylül
Como-Parma
2-1
14 Eylül
Torino-Roma
0-2
14 Eylül
Inter-Udinese
5-3

Leeds United, Newcastle'ı gole boğdu!

İngiltere Premier Lig'in 4. haftasında Leeds United, sahasında Newcastle United'ı 4-1 mağlup ederek puanını 8'e yükseltti.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 14 Eylül 2026 23:50 | Son Güncelleme Tarihi: 14 Eylül 2026 23:53
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Leeds United, Newcastle'ı gole boğdu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Leeds United ile Newcastle United, Premier Lig'in 4. haftasında Elland Road'da karşı karşıya geldi.

Ev sahibi Leeds United, mücadeleyi 4-1 kazanarak sahadan 3 puanla ayrıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla LEEDS İLK YARIDA FARKI AÇTI

Leeds United, 32. dakikada Miley'nin golüyle 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekip, 34. dakikada Bogle ile farkı ikiye çıkardı.

İlk yarının uzatma bölümünde 45+1. dakikada Calvert-Lewin fileleri havalandırarak Leeds United'ı 3-0 öne geçirdi.

İlk yarı Leeds United'ın 3-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

OKAFOR FARKI DÖRDE ÇIKARDI

İkinci yarıda da üstün oyununu sürdüren Leeds United, 59. dakikada Okafor'un golüyle skoru 4-0'a taşıdı.

Newcastle United, karşılaşmanın son bölümünde farkı azaltmayı başardı. 90. dakikada Toure, Newcastle adına golü kaydederek skoru 4-1 yaptı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Leeds United, Newcastle United'ı 4-1 mağlup etti.

Bu sonuçla Leeds United, Premier Lig'de 4 maç sonunda 8 puana yükselerek 3. sırada yer aldı. Newcastle United ise 5 puanda kaldı ve 12. sırada bulundu.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.