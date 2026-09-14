14 Eylül
Gaziantep FK-Fenerbahçe
20:00
14 Eylül
Kayserispor-İstanbulspor
20:00
14 Eylül
Leeds United-Newcastle
22:00
14 Eylül
Villarreal-Real Betis
22:00
14 Eylül
Como-Parma
19:30
14 Eylül
Torino-Roma
19:30
14 Eylül
Inter-Udinese
21:45

Beşiktaş'tan Orkun Kökçü çıkışı! Çok sert açıklama geldi

Beşiktaş Kulübü, kaptan Orkun Kökçü hakkında yapılan yorumların ardından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 14 Eylül 2026 13:20 | Son Güncelleme Tarihi: 14 Eylül 2026 13:24
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'tan Orkun Kökçü çıkışı! Çok sert açıklama geldi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap (1)
Google News
Beşiktaş Kulübü, kaptan Orkun Kökçü hakkında yapılan yorumların ardından dikkat çeken bir açıklama yayımladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "13 Eylül 2026 tarihinde ülkemizin güzide yayın kuruluşu TRT Spor'da yayınlanan Yüz Yüze Futbol programında futbolcumuz Orkun Kökçü hakkında eleştiri sınırlarını fersah fersah aşarak haksız ithamlarda bulunan Beşiktaşlı yorumcu Kaya Çilingiroğlu'nu şiddetle kınıyoruz.

Geçmişten bu yana olduğu gibi ne zaman Beşiktaşımızda işler yolunda gitse rakiplerimizden önce ne yazık ki Çilingiroğlu gibiler surda delik açmak ve camiamızın huzurunu bozmak için beyhude bir çaba sergilemektedir.

Hakemlerin sezon başından bugüne kadar aleyhimize yapmış olduğu bariz hatalar tüm Türkiye'nin malumuyken basit bir baraj bile kuramayan hakemi eleştirmek yerine takımımızın hakkını savunan Kaptanımız Orkun Kökçü'yü eleştiren Çilingiroğlu'nun niyetinin ne olduğununun takdirini kamuoyuna bırakıyoruz.

Camiamız birlik beraberlik içinde olduğu sürece Çilingiroğlu ve türevlerinin hezeyanları tarihin çöplüğündeki yerini alacaktır.

TRT'de görev yapan yorumculardan; objektiflik, eşitlik ve basın meslek etik ilkeleri kapsamında davranmalarını beklemek en doğal hakkımızdır.

Futbolcumuz Orkun Kökçü, çocukluk aşkı Beşiktaşımızın formasını giydiği ilk günden beri terinin son damlasına kadar layıkıyla mücadele etmiş, bundan sonra da etmeye devam edecektir.

Kaptanımız Orkuk Kökçü başta olmak üzere futbolcularımızı haksız ithamlarla hedef göstermeye çalışanlarla sonuna kadar mücadele edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.