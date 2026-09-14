Abdülkerim Bardakcı'dan bu sezon ilk gol

Galatasaray forması giyen Abdülkerim Bardakcı, Kocaelispor maçında bu sezon golle tanıştı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-kırmızılı takımın kaptanı Abdülkerim Bardakcı, bu sezon ilk kez gol sevinci yaşadı.
Mücadelenin 71. dakikasında ceza sahası dışından çıkardığı sert şutla fileleri havalandıran tecrübeli stoper, takımını 1-0 öne geçirerek galibiyette başrolü oynadı.
Galatasaray'da 176. resmi maçında 17. kez skoru değiştirme başarısı gösteren Abdülkerim, bu sezonki 5. resmi mücadelede ilk kez gole adını yazdırdı.
Mücadelenin 71. dakikasında ceza sahası dışından çıkardığı sert şutla fileleri havalandıran tecrübeli stoper, takımını 1-0 öne geçirerek galibiyette başrolü oynadı.
Galatasaray'da 176. resmi maçında 17. kez skoru değiştirme başarısı gösteren Abdülkerim, bu sezonki 5. resmi mücadelede ilk kez gole adını yazdırdı.