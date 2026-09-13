Galatasaray'ın golü iptal oldu!

Galatasaray'ın Kocaelispor ile oynadığı maçta bulduğu bir gol, VAR incelemesinin ardından iptal edildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Kocaelispor kalecisi Serhat'ın sektirdiği top sonrası Galatasaray, Deniz Gül ile golü buldu.
Hakem Atilla Karaoğlan, gelen uyarının ardından VAR'a gitti ve pozisyonu ekranda izledi. Hakem Karaoğlan, gol öncesi Deniz Gül'ün kaleci Serhat'a faul yaptığını işaret ederek golü iptal etti.
Hakem Atilla Karaoğlan, gelen uyarının ardından VAR'a gitti ve pozisyonu ekranda izledi. Hakem Karaoğlan, gol öncesi Deniz Gül'ün kaleci Serhat'a faul yaptığını işaret ederek golü iptal etti.