Kimi Antonelli, Madrid'de zafere ulaştı!

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 14. yarışına ilk kez ev sahipliği yapan Madrid Grand Prix'si tamamlandı.
Mercedes-AMG pilotu Kimi Antonelli, yarışı ilk sırada tamamlayarak tarihi bir galibiyete imza attı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE MADRİD'DE ZİRVE ANTONELLİ'NİN
20 yaşındaki İtalyan pilot Kimi Antonelli, Madrid'deki ilk Formula 1 yarışında damalı bayrağı ilk sırada gördü. Red Bull'dan Max Verstappen ikinci, McLaren'dan Lando Norris ise üçüncü oldu.
ANTONELLİ'DEN 8. ZAFER
Kimi Antonelli, Madrid Grand Prix'siyle birlikte bu sezonki 14 yarışın 8'ini kazanmış oldu.
Mercedes-AMG pilotu Kimi Antonelli, yarışı ilk sırada tamamlayarak tarihi bir galibiyete imza attı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE MADRİD'DE ZİRVE ANTONELLİ'NİN
20 yaşındaki İtalyan pilot Kimi Antonelli, Madrid'deki ilk Formula 1 yarışında damalı bayrağı ilk sırada gördü. Red Bull'dan Max Verstappen ikinci, McLaren'dan Lando Norris ise üçüncü oldu.
|Sıra
|Pilot
|Takım
|1
|Kimi Antonelli
|Mercedes-AMG
|2
|Max Verstappen
|Red Bull
|3
|Lando Norris
|McLaren
|4
|Charles Leclerc
|Ferrari
|5
|George Russell
|Mercedes-AMG
|6
|Liam Lawson
|Red Bull
|7
|Franco Colapinto
|Alpine
|8
|Oscar Piastri
|McLaren
|9
|Arvid Lindblad
|Racing Bulls
|10
|Nico Hülkenberg
|Audi
Kimi Antonelli, Madrid Grand Prix'siyle birlikte bu sezonki 14 yarışın 8'ini kazanmış oldu.