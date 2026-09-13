Gençlerbirliği Kasımpaşa'yı ağırlıyor

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 5'inci haftasında bugün Kasımpaşa'yı konuk edecek. Eryaman Stadyumu'nda saat 17.00'de başlayacak karşılaşmada hakem Yasin Kol görev yapacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Ligde 7 puanla yoluna devam eden başkent temsilcisi, geçtiğimiz hafta Trabzonspor deplasmanında aldığı 5-0'lık mağlubiyeti telafi etmek istiyor.
GENÇLERBİRLİĞİ 7 PUANDA
Sezonun ilk 4 haftasında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Gençlerbirliği, rakip fileleri 4 kez havalandırırken kalesinde 7 gol gördü.
Kırmızı-siyahlılar, ligdeki son karşılaşmasında Trabzonspor'a deplasmanda 5-0 mağlup oldu.
KASIMPAŞA HENÜZ KAYBETMEDİ
Gençlerbirliği'nin 1 puan gerisinde bulunan Kasımpaşa, bu sezon ligde henüz mağlubiyet yaşamadı. İstanbul temsilcisi, ilk 4 haftada 1 galibiyet ve 3 beraberlikle 6 puan topladı.
Kasımpaşa bu süreçte 5 gol atarken kalesinde 4 gol gördü. İstanbul ekibi, son lig maçında Amed Sportif Faaliyetler ile 2-2 berabere kaldı.
REKABETTE GENÇLERBİRLİĞİ ÜSTÜN
Gençlerbirliği ile Kasımpaşa bugüne kadar 36 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 14'ünü başkent temsilcisi kazanırken, Kasımpaşa 10 galibiyet elde etti. İki takım arasındaki 12 mücadele ise beraberlikle tamamlandı.
Gençlerbirliği, sahasında oynayacağı karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak rakibine karşı üstünlüğünü sürdürmeyi hedefliyor.
GENÇLERBİRLİĞİ 7 PUANDA
Sezonun ilk 4 haftasında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Gençlerbirliği, rakip fileleri 4 kez havalandırırken kalesinde 7 gol gördü.
Kırmızı-siyahlılar, ligdeki son karşılaşmasında Trabzonspor'a deplasmanda 5-0 mağlup oldu.
KASIMPAŞA HENÜZ KAYBETMEDİ
Gençlerbirliği'nin 1 puan gerisinde bulunan Kasımpaşa, bu sezon ligde henüz mağlubiyet yaşamadı. İstanbul temsilcisi, ilk 4 haftada 1 galibiyet ve 3 beraberlikle 6 puan topladı.
Kasımpaşa bu süreçte 5 gol atarken kalesinde 4 gol gördü. İstanbul ekibi, son lig maçında Amed Sportif Faaliyetler ile 2-2 berabere kaldı.
REKABETTE GENÇLERBİRLİĞİ ÜSTÜN
Gençlerbirliği ile Kasımpaşa bugüne kadar 36 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 14'ünü başkent temsilcisi kazanırken, Kasımpaşa 10 galibiyet elde etti. İki takım arasındaki 12 mücadele ise beraberlikle tamamlandı.
Gençlerbirliği, sahasında oynayacağı karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak rakibine karşı üstünlüğünü sürdürmeyi hedefliyor.