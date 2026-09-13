Fenerbahçe'de Ederson yeniden yükselişte

Fenerbahçe'de sezon başında takımdan ayrılması gündeme gelen Ederson Moraes, bu sezon sergilediği performansla yeniden dikkatleri üzerine çekti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Geçtiğimiz sezon yaptığı hatalar nedeniyle eleştirilen 33 yaşındaki Brezilyalı kaleci, sarı-lacivertli takımın kalesinde güven veren bir görüntü ortaya koymaya başladı.
KRİTİK KURTARIŞLARLA ÖNE ÇIKTI
Ederson, özellikle Beşiktaş ve Roma karşılaşmalarında yaptığı kritik kurtarışlarla takımına önemli katkı sağladı.
Tecrübeli file bekçisi, form grafiğini her geçen hafta yükseltirken bu sezonki performansıyla geçtiğimiz dönemlerdeki kötü görüntüsünü geride bıraktı.
KRİTİK KURTARIŞLARLA ÖNE ÇIKTI
Ederson, özellikle Beşiktaş ve Roma karşılaşmalarında yaptığı kritik kurtarışlarla takımına önemli katkı sağladı.
Tecrübeli file bekçisi, form grafiğini her geçen hafta yükseltirken bu sezonki performansıyla geçtiğimiz dönemlerdeki kötü görüntüsünü geride bıraktı.