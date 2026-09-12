12 Eylül
Samsunspor-Arca Çorum
1-5
12 Eylül
Konyaspor-Trabzonspor
1-0
12 Eylül
Eyüpspor-Rizespor
0-2
12 Eylül
Alanyaspor-Göztepe
2-2
12 Eylül
Boluspor-Pendikspor
1-1
12 Eylül
Vanspor FK-Keçiörengücü
1-1
12 Eylül
Ümraniye-Antalyaspor
1-2
12 Eylül
Bodrum FK-Batman Petrolspor
4-0
12 Eylül
Augsburg-Leverkusen
2-2
12 Eylül
B. Dortmund-Paderborn
3-0
12 Eylül
Freiburg-Mönchengladbach
5-0
12 Eylül
Hoffenheim-VfB Stuttgart
2-1
12 Eylül
Mainz 05-E. Frankfurt
1-3
12 Eylül
FC Köln-Werder Bremen
1-1
12 Eylül
Bournemouth-Brentford
2-2
12 Eylül
Aston Villa-N. Forest
1-2
12 Eylül
Chelsea-Hull City
2-2
12 Eylül
C.Palace-Ipswich Town
2-3
12 Eylül
Liverpool-Fulham
0-0
12 Eylül
Tottenham-Everton
0-0
12 Eylül
Sunderland-Arsenal
0-2
12 Eylül
Racing Santander-Alaves
2-1
12 Eylül
Osasuna-Espanyol
0-2
12 Eylül
Athletic Bilbao-Elche
1-1
12 Eylül
Real Madrid-Rayo Vallecano
4-1
12 Eylül
Genoa-Frosinone
1-1
12 Eylül
Lazio-AC Milan
2-2
12 Eylül
Atalanta-Cagliari
1-2
12 Eylül
Strasbourg-AS Monaco
1-1
12 Eylül
Auxerre-Nice
1-0
12 Eylül
Le Havre-Angers
0-0
12 Eylül
Lorient-Toulouse
2-2
12 Eylül
Paris FC-Lyon
0-0

Rajmund Toth: Çok hak edilen bir üç puan aldık!

Konyaspor'un sahasında Trabzonspor'u 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada galibiyet golünü atan Rajmund Toth, mücadele sonrası takımın mentalitesine dikkat çekti.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 12 Eylül 2026 22:22
Fotoğraf: X.com
Rajmund Toth: Çok hak edilen bir üç puan aldık!
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Trendyol Süper Lig'de Konyaspor, sahasında Trabzonspor'u 1-0 mağlup etti. Yeşil-beyazlı ekibe galibiyeti getiren golü atan Rajmund Toth, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla "ÇOK HAK EDİLEN BİR ÜÇ PUAN"

Zorlu bir dönemden geçtiklerini belirten Toth, takım olarak maça çok iyi hazırlandıklarını söyledi.

Macar futbolcu, "Gerçekten zor bir dönemden geçtik. Ama bu maça tüm takım olarak çok iyi hazırlandık. Bugün takımın mentalitesi en üst seviyedeydi. Çok hak edilen bir üç puan aldık." dedi.

"ÖNEMLİ OLAN TAKIMIN KAZANMASI"

Attığı golün kendisi açısından öneminden de bahseden Toth, takımın kazanmasının her şeyden daha önemli olduğunu vurguladı.

Toth, "Benim için golü kimin attığının bir önemi yok. İsterse kaleci atsın. Önemli olan tek şey takımın kazanması. Ancak gol attığım için elbette mutluyum. Umarım bundan sonraki maçlarda da kazanmaya devam ederiz." ifadelerini kullandı.

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