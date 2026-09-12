Rajmund Toth: Çok hak edilen bir üç puan aldık!

Trendyol Süper Lig'de Konyaspor, sahasında Trabzonspor'u 1-0 mağlup etti. Yeşil-beyazlı ekibe galibiyeti getiren golü atan Rajmund Toth, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "ÇOK HAK EDİLEN BİR ÜÇ PUAN"
Zorlu bir dönemden geçtiklerini belirten Toth, takım olarak maça çok iyi hazırlandıklarını söyledi.
Macar futbolcu, "Gerçekten zor bir dönemden geçtik. Ama bu maça tüm takım olarak çok iyi hazırlandık. Bugün takımın mentalitesi en üst seviyedeydi. Çok hak edilen bir üç puan aldık." dedi.
"ÖNEMLİ OLAN TAKIMIN KAZANMASI"
Attığı golün kendisi açısından öneminden de bahseden Toth, takımın kazanmasının her şeyden daha önemli olduğunu vurguladı.
Toth, "Benim için golü kimin attığının bir önemi yok. İsterse kaleci atsın. Önemli olan tek şey takımın kazanması. Ancak gol attığım için elbette mutluyum. Umarım bundan sonraki maçlarda da kazanmaya devam ederiz." ifadelerini kullandı.
Zorlu bir dönemden geçtiklerini belirten Toth, takım olarak maça çok iyi hazırlandıklarını söyledi.
Macar futbolcu, "Gerçekten zor bir dönemden geçtik. Ama bu maça tüm takım olarak çok iyi hazırlandık. Bugün takımın mentalitesi en üst seviyedeydi. Çok hak edilen bir üç puan aldık." dedi.
"ÖNEMLİ OLAN TAKIMIN KAZANMASI"
Attığı golün kendisi açısından öneminden de bahseden Toth, takımın kazanmasının her şeyden daha önemli olduğunu vurguladı.
Toth, "Benim için golü kimin attığının bir önemi yok. İsterse kaleci atsın. Önemli olan tek şey takımın kazanması. Ancak gol attığım için elbette mutluyum. Umarım bundan sonraki maçlarda da kazanmaya devam ederiz." ifadelerini kullandı.