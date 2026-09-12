Can Uzun duble yaptı, Frankfurt üç golle kazandı

Almanya Bundesliga'nın 3. haftasında Eintracht Frankfurt, deplasmanda Mainz ile karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE MEWA Arena'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Eintracht Frankfurt 3-1 kazandı.



CAN UZUN'DAN DUBLE



Frankfurt'a galibiyeti getiren golleri 9 ve 60. dakikalarda Can Uzun ile 45+1. dakikada Jonathan Burkardt kaydetti.





Can Uzun, bu sezonki ilk lig golünü attı! 🔥 pic.twitter.com/YUKw2VFjdt



— Sporx (@sporx) September 12, 2026

Phillip Tietz attı.

Mainz'ın tek golünü ise 89. dakikadaMainz'da Nadiem Amiri, 43. dakikada kullandığı penaltı atışından yararlanamadı.Bu sonucun ardından Eintracht Frankfurt puanını 4'e yükseltirken, Mainz ise 4 puanda kaldı.Almanya Bundesliga'nın bir sonraki maçında Frankfurt, Freiburg'u konuk edecek. Mainz, M'Gladbach deplasmanına gidecek.