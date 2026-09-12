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Can Uzun duble yaptı, Frankfurt üç golle kazandı

Almanya Bundesliga'nın 3. haftasında Eintracht Frankfurt, Can Uzun'un iki golle yıldızlaştığı karşılaşmada Mainz'ı deplasmanda 3-1 mağlup etti.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 12 Eylül 2026 18:23
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Can Uzun duble yaptı, Frankfurt üç golle kazandı
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Almanya Bundesliga'nın 3. haftasında Eintracht Frankfurt, deplasmanda Mainz ile karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla MEWA Arena'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Eintracht Frankfurt 3-1 kazandı.

CAN UZUN'DAN DUBLE

Frankfurt'a galibiyeti getiren golleri 9 ve 60. dakikalarda Can Uzun ile 45+1. dakikada Jonathan Burkardt kaydetti.

Mainz'ın tek golünü ise 89. dakikada Phillip Tietz attı.

Mainz'da Nadiem Amiri, 43. dakikada kullandığı penaltı atışından yararlanamadı.

Bu sonucun ardından Eintracht Frankfurt puanını 4'e yükseltirken, Mainz ise 4 puanda kaldı.

Almanya Bundesliga'nın bir sonraki maçında Frankfurt, Freiburg'u konuk edecek. Mainz, M'Gladbach deplasmanına gidecek.

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