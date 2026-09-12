Musaba'dan sürpriz milli takım kararı!

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den ayrılan Anthony Musaba, milli takım tercihiyle gündeme geldi.
Kariyerine Championship ekiplerinden Norwich City'de devam eden 25 yaşındaki kanat oyuncusu, bundan sonra Demokratik Kongo Milli Takımı'nın formasını giyeceğini açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE MİLLİ TAKIMINI DEĞİŞTİRDİ
Aslen Hollandalı olan ve kariyerinin alt yaş kategorilerinde Hollanda Milli Takımı forması giyen Musaba, sürpriz bir kararla Demokratik Kongo'yu tercih etti.
25 yaşındaki futbolcu, kariyerinin bundan sonraki bölümünde Afrika ülkesinin milli takımını temsil edecek.
NORWICH CITY'DE 1 GOL, 1 ASİST
Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Norwich City'ye transfer olan Musaba, bu sezon İngiliz ekibiyle 6 resmi maçta görev yaptı.
Hollandalı oyuncu, söz konusu karşılaşmalarda 1 gol ve 1 asist kaydetti.
Kariyerine Championship ekiplerinden Norwich City'de devam eden 25 yaşındaki kanat oyuncusu, bundan sonra Demokratik Kongo Milli Takımı'nın formasını giyeceğini açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE MİLLİ TAKIMINI DEĞİŞTİRDİ
Aslen Hollandalı olan ve kariyerinin alt yaş kategorilerinde Hollanda Milli Takımı forması giyen Musaba, sürpriz bir kararla Demokratik Kongo'yu tercih etti.
25 yaşındaki futbolcu, kariyerinin bundan sonraki bölümünde Afrika ülkesinin milli takımını temsil edecek.
NORWICH CITY'DE 1 GOL, 1 ASİST
Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Norwich City'ye transfer olan Musaba, bu sezon İngiliz ekibiyle 6 resmi maçta görev yaptı.
Hollandalı oyuncu, söz konusu karşılaşmalarda 1 gol ve 1 asist kaydetti.