İtalya Serie A'nın 4. haftasında Fiorentina, deplasmanda Venezia ile karşı karşıya geldi.



Pier Luigi Penzo Stadı'nda oynanan mücadeleyi Fiorentina 4-2 kazandı.



Fiorentina'ya galibiyeti getiren golleri, 29, 30 ve 84. dakikalarda Franco Mastantuono ile 66. dakikada Mateo Pellegrino kaydetti.



Venezia'nın golleri ise 22. Akor Adams ve 86. dakikada Antoine Hainaut'tan geldi.



HOCA DEĞİŞİKLİĞİ SONRASI GALİBİYET



Sezona 3 mağlubiyetle başlayan Fiorentina, teknik direktör Fabio Grosso ile yollarını ayırıp yerine geçen sezon görev alan Paolo Vanoli'yi getirmesinin ardından ligde ilk puanını aldı. Venezia ise bu sezonki tüm maçlarını kaybetti.



Serie A'nın 5. haftasında Fiorentina, Napoli'yi ağırlayacak. Venezia ise Lazio'yu konuk edecek.







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