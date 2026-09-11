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Fiorentina, Vanoli ile şeytanın bacağını kırdı

Fabio Grosso'nun yerine Paolo Vanoli'yi teknik direktörlüğe getiren Fiorentina, deplasmanda Venezia'yı 4-2 yenerek sezonun ilk galibiyetini aldı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 11 Eylül 2026 23:56
Haber: Sporx.com
Fiorentina, Vanoli ile şeytanın bacağını kırdı
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İtalya Serie A'nın 4. haftasında Fiorentina, deplasmanda Venezia ile karşı karşıya geldi. 

Pier Luigi Penzo Stadı'nda oynanan mücadeleyi Fiorentina 4-2 kazandı. 

Fiorentina'ya galibiyeti getiren golleri, 29, 30 ve 84. dakikalarda Franco Mastantuono ile 66. dakikada Mateo Pellegrino kaydetti. 

Venezia'nın golleri ise 22. Akor Adams ve 86. dakikada Antoine Hainaut'tan geldi. 

HOCA DEĞİŞİKLİĞİ SONRASI GALİBİYET

Sezona 3 mağlubiyetle başlayan Fiorentina, teknik direktör Fabio Grosso ile yollarını ayırıp yerine geçen sezon görev alan Paolo Vanoli'yi getirmesinin ardından ligde ilk puanını aldı.  Venezia ise bu sezonki tüm maçlarını kaybetti. 

Serie A'nın 5. haftasında Fiorentina, Napoli'yi ağırlayacak. Venezia ise Lazio'yu konuk edecek. 


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