11 Eylül
Beşiktaş-Erzurumspor
2-079'
11 Eylül
Sarıyer-Bandırmaspor
1-175'
11 Eylül
Union Berlin-Schalke 04
0-07'
11 Eylül
Sevilla-Valencia
22:00
11 Eylül
Venezia-Fiorentina
21:45
11 Eylül
Rennes-Marsilya
21:45
11 Eylül
Alkmaar-Willem
1-036'
11 Eylül
KV Mechelen-Anderlecht
21:45

Beşiktaş'ın golleri iptal oldu!

Beşiktaş'ın Erzurumspor maçında bulduğu iki gol geçerli sayılmadı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 11 Eylül 2026 21:16 | Son Güncelleme Tarihi: 11 Eylül 2026 21:17
Haber: Sporx.com
Beşiktaş'ın golleri iptal oldu!
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Beşiktaş, Erzurumspor maçında 51. dakikada Leandro Trossard ile 3. golü buldu ancak bu gol iptal edildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Erzurumsporlu oyuncular, pozisyon başlangıcında Emmanuel Agbadou'nun topu eliyle kontrol ettiği yönünde itirazda bulundu.

Hakem Gürcan Hasova, VAR'dan gelen uyarının ardından pozisyonu ekranda izledi. Hakem Hasova, pozisyonu izledikten sonra bu golü iptal etti.

YİNE İPTAL OLDU!

Beşiktaş'ın 55. dakikadaki Vaclav Cerny ile bulduğu gol de iptal edildi.

Vaclav Cerny fileleri havalandırdı ancak hakem Gürcan Hasova, Cerny'nin daha önce faul yaptığını işaret ederek faul kararı verdi.

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