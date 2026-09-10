UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 1. haftasında İngiltere temsilcisi Manchester United, Azerbaycan ekibi Sabah'ı konuk etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Old Trafford'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 4-0 kazandı.
Manchester United'a galibiyeti getiren golleri, 27. dakikada Matheus Cunha, 42. dakikada Bruno Fernandes, 45. dakikada Benjamin Sesko ve 68. dakikada Lisandro Martinez kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Manchester United, Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasına 3 puanla başladı. Sabah ise lig aşamasına puansız girdi.
Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Manchester United, 13 Ekim Salı günü deplasmanda Atletico Madrid ile karşılaşacak. Sabah ise aynı gün Slavia Prag'ı konuk edecek.
Manchester United'a galibiyeti getiren golleri, 27. dakikada Matheus Cunha, 42. dakikada Bruno Fernandes, 45. dakikada Benjamin Sesko ve 68. dakikada Lisandro Martinez kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Manchester United, Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasına 3 puanla başladı. Sabah ise lig aşamasına puansız girdi.
Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Manchester United, 13 Ekim Salı günü deplasmanda Atletico Madrid ile karşılaşacak. Sabah ise aynı gün Slavia Prag'ı konuk edecek.