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Manchester United, Sabah'ı 4 golle geçti

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 1. haftasında Manchester United, konuk ettiği Sabah'ı 4-0 mağlup etti.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 10 Eylül 2026 23:53
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Manchester United, Sabah'ı 4 golle geçti
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 1. haftasında İngiltere temsilcisi Manchester United, Azerbaycan ekibi Sabah'ı konuk etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Old Trafford'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 4-0 kazandı.

Manchester United'a galibiyeti getiren golleri, 27. dakikada Matheus Cunha, 42. dakikada Bruno Fernandes, 45. dakikada Benjamin Sesko ve 68. dakikada Lisandro Martinez kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Manchester United, Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasına 3 puanla başladı. Sabah ise lig aşamasına puansız girdi.

Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Manchester United, 13 Ekim Salı günü deplasmanda Atletico Madrid ile karşılaşacak. Sabah ise aynı gün Slavia Prag'ı konuk edecek. 
 

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