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Bartuğ Elmaz: "İsmail hocama teşekkür ediyorum"

Bartuğ Elmaz, Roma karşısında kendisine şans veren İsmail Kartal'a teşekkür ederken, 1 puanın önemli olduğunu söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 10 Eylül 2026 21:59
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Bartuğ Elmaz: 'İsmail hocama teşekkür ediyorum'
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Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Roma ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmada ilk 11'de başlayan Bartuğ Elmaz, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

62. dakikada sakatlığı nedeniyle oyundan çıkan genç futbolcu, kendisine şans veren teknik direktör İsmail Kartal'a teşekkür etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla

Bartuğ Elmaz, "Öncelikle bu kadar büyük bir maçta bana şans verdiği için İsmail Hocama teşekkür ediyorum. Bana güvendi, ben o güvenini boşa çıkarmamak için elimden geleni yaptım. Rakibimizi çok iyi analiz ettik. Ona göre çalışmalar yaptık. Bugün de en iyi şekilde sahaya yansıttık. Kazanabilirdik, beraberlik de kötü değil. Puanlar çok önemli Şampiyonlar Ligi'nde. Puan aldığımız için çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

"GALİBİYETİ KAÇIRDIK"

Karşılaşmanın ikinci yarısında İsmail Kartal'ın verdiği taktiklere göre hareket ettiklerini belirten Bartuğ, galibiyeti kaçırdıklarını ancak alınan 1 puanın önemli olduğunu söyledi.

Bartuğ Elmaz, "İlk yarıya göre İsmail Hoca taktikleri verdi, ikinci devre ona göre sahaya çıktık. Galibiyeti kaçırdık ama 1 puan da önemli. Önümüzdeki lig maçına bakacağız ve hazırlanacağız." dedi.





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