Galatasaray, Espen Eskas için UEFA'ya gidiyor!

Galatasaray, Sporting Lizbon maçında düdük çalan Norveçli hakem Espen Eskas için harekete geçiyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-kırmızılılar, hakem Eskas'ı UEFA'ya şikayet etme kararı aldı.
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Sporting Lizbon'a 3-1 kaybetmişti. Mücadelenin ardından Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk ve Yunus Akgün hakem kararlarına tepki gösterdi.
OKAN BURUK VE YUNUS AKGÜN'DEN TEPKİ
Okan Buruk, "Bugün futbolun dışından birçok şey oldu. Çok net kırmızı kart ve olmayan penaltıyla maça doğrudan etki eden bir hakem var. VAR hakemi bugün herhalde statta değildi. Kendisi hiçbir şeye karışmadı. Keşke o da maça gelseydi ve hem kırmızı kartı hem de penaltının olmadığını hakeme bildirseydi. Verilmeyen birçok sarı kart var." sözlerini dile getirdi.
Yunus Akgün ise "Oyuna ortaktık ve maç 1-1'di. Yanlış bir penaltı kararı verildi. Ardından frikikten gol yedik. Bundan sonra düştük. Biz Galatasaray'ız. İyi reaksiyon vermek zorundayız." ifadelerini kullandı.
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Sporting Lizbon'a 3-1 kaybetmişti. Mücadelenin ardından Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk ve Yunus Akgün hakem kararlarına tepki gösterdi.
OKAN BURUK VE YUNUS AKGÜN'DEN TEPKİ
Okan Buruk, "Bugün futbolun dışından birçok şey oldu. Çok net kırmızı kart ve olmayan penaltıyla maça doğrudan etki eden bir hakem var. VAR hakemi bugün herhalde statta değildi. Kendisi hiçbir şeye karışmadı. Keşke o da maça gelseydi ve hem kırmızı kartı hem de penaltının olmadığını hakeme bildirseydi. Verilmeyen birçok sarı kart var." sözlerini dile getirdi.
Yunus Akgün ise "Oyuna ortaktık ve maç 1-1'di. Yanlış bir penaltı kararı verildi. Ardından frikikten gol yedik. Bundan sonra düştük. Biz Galatasaray'ız. İyi reaksiyon vermek zorundayız." ifadelerini kullandı.