Olympiakos'ta Imanol Alguacil dönemi

Yunanistan Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Olympiakos'ta teknik direktörlük görevine İspanyol çalıştırıcı Imanol Alguacil getirildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Yunan kulübünden yapılan açıklamada, 55 yaşındaki İspanyol çalıştırıcıyla sözleşme imzalandığı belirtildi.
Imanol Alguacil, kariyerinde İspanya ekibi Real Sociedad ve Suudi Arabistan temsilcisi Al-Shabab'ı çalıştırdı. Alguacil, Real Sociedad ile 2020'de İspanya Kupası şampiyonluğu yaşadı.
Imanol Alguacil, kariyerinde İspanya ekibi Real Sociedad ve Suudi Arabistan temsilcisi Al-Shabab'ı çalıştırdı. Alguacil, Real Sociedad ile 2020'de İspanya Kupası şampiyonluğu yaşadı.