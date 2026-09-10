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Olympiakos'ta Imanol Alguacil dönemi

Olympiakos'ta teknik direktörlük görevine İspanyol Imanol Alguacil getirildi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 10 Eylül 2026 14:33 | Son Güncelleme Tarihi: 10 Eylül 2026 15:01
Haber: AA, Fotoğraf: Olympiakos
Olympiakos'ta Imanol Alguacil dönemi
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Yunanistan Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Olympiakos'ta teknik direktörlük görevine İspanyol çalıştırıcı Imanol Alguacil getirildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Yunan kulübünden yapılan açıklamada, 55 yaşındaki İspanyol çalıştırıcıyla sözleşme imzalandığı belirtildi.

Imanol Alguacil, kariyerinde İspanya ekibi Real Sociedad ve Suudi Arabistan temsilcisi Al-Shabab'ı çalıştırdı. Alguacil, Real Sociedad ile 2020'de İspanya Kupası şampiyonluğu yaşadı.

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