Beşiktaş'tan Vlahovic için sert hazırlık!

Beşiktaş'ta Dusan Vlahovic'in Fenerbahçe derbisinin ardından PFDK'ya sevk edilmesi gündemin önemli başlıklarından biri oldu.
Sırp golcü, Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi kapsamında "hakaret" gerekçesiyle disiplin kuruluna sevk edilirken, siyah-beyazlı yönetim çıkacak karara göre izleyeceği yol haritasını belirledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Beşiktaş Kulübü de Vlahovic'in sevkinin ardından resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla TFF ve kurullarına tepki göstermişti.
CEZA ÇIKARSA İTİRAZ EDİLECEK
Yönetim, Vlahovic'e ceza verilmesi halinde karara itiraz etmeye hazırlanıyor. Siyah-beyazlıların bu süreçte savunma sunacağı ve özellikle derbide yaşanan olaylar üzerinden çifte standart vurgusu yapacağı belirtildi.
Beşiktaş cephesinde, karşılaşmada Vlahovic'i tahrik eden asıl oyuncunun Fenerbahçeli Skriniar olduğu görüşünün savunmada öne çıkarılması bekleniyor. Ayrıca yayıncı kuruluşun olaylara ilişkin görüntülerdeki tutumuna da dikkat çekileceği ifade edildi.
YOL HARİTASI BELİRLENECEK
Başkan Serdal Adalı'nın geçtiğimiz günlerde TFF'yi ziyaret etmesinin ardından MHK ve hakem kararlarının yanı sıra disiplin kurullarına ilişkin gelişmelerin de yönetimin gündeminde olduğu aktarıldı.
Vlahovic hakkında verilecek kararın ardından Beşiktaş yönetiminin yeni bir yol haritası belirleyeceği ve konunun daha üst mercilere taşınmasının da gündeme gelebileceği ifade edildi.
Sırp golcü, Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi kapsamında "hakaret" gerekçesiyle disiplin kuruluna sevk edilirken, siyah-beyazlı yönetim çıkacak karara göre izleyeceği yol haritasını belirledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Beşiktaş Kulübü de Vlahovic'in sevkinin ardından resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla TFF ve kurullarına tepki göstermişti.
CEZA ÇIKARSA İTİRAZ EDİLECEK
Yönetim, Vlahovic'e ceza verilmesi halinde karara itiraz etmeye hazırlanıyor. Siyah-beyazlıların bu süreçte savunma sunacağı ve özellikle derbide yaşanan olaylar üzerinden çifte standart vurgusu yapacağı belirtildi.
Beşiktaş cephesinde, karşılaşmada Vlahovic'i tahrik eden asıl oyuncunun Fenerbahçeli Skriniar olduğu görüşünün savunmada öne çıkarılması bekleniyor. Ayrıca yayıncı kuruluşun olaylara ilişkin görüntülerdeki tutumuna da dikkat çekileceği ifade edildi.
YOL HARİTASI BELİRLENECEK
Başkan Serdal Adalı'nın geçtiğimiz günlerde TFF'yi ziyaret etmesinin ardından MHK ve hakem kararlarının yanı sıra disiplin kurullarına ilişkin gelişmelerin de yönetimin gündeminde olduğu aktarıldı.
Vlahovic hakkında verilecek kararın ardından Beşiktaş yönetiminin yeni bir yol haritası belirleyeceği ve konunun daha üst mercilere taşınmasının da gündeme gelebileceği ifade edildi.