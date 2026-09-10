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Beşiktaş'tan Vlahovic için sert hazırlık!

Fenerbahçe derbisinin ardından PFDK'ya sevk edilen Dusan Vlahovic için Beşiktaş yönetimi, çıkacak disiplin kararına göre itiraz ve savunma hazırlığı yapıyor.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 10 Eylül 2026 08:19
Haber: Türkiye, Fotoğraf: X.com
Beşiktaş'tan Vlahovic için sert hazırlık!
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Beşiktaş'ta Dusan Vlahovic'in Fenerbahçe derbisinin ardından PFDK'ya sevk edilmesi gündemin önemli başlıklarından biri oldu.

Sırp golcü, Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi kapsamında "hakaret" gerekçesiyle disiplin kuruluna sevk edilirken, siyah-beyazlı yönetim çıkacak karara göre izleyeceği yol haritasını belirledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Beşiktaş Kulübü de Vlahovic'in sevkinin ardından resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla TFF ve kurullarına tepki göstermişti.

CEZA ÇIKARSA İTİRAZ EDİLECEK

Yönetim, Vlahovic'e ceza verilmesi halinde karara itiraz etmeye hazırlanıyor. Siyah-beyazlıların bu süreçte savunma sunacağı ve özellikle derbide yaşanan olaylar üzerinden çifte standart vurgusu yapacağı belirtildi.

Beşiktaş cephesinde, karşılaşmada Vlahovic'i tahrik eden asıl oyuncunun Fenerbahçeli Skriniar olduğu görüşünün savunmada öne çıkarılması bekleniyor. Ayrıca yayıncı kuruluşun olaylara ilişkin görüntülerdeki tutumuna da dikkat çekileceği ifade edildi.

YOL HARİTASI BELİRLENECEK

Başkan Serdal Adalı'nın geçtiğimiz günlerde TFF'yi ziyaret etmesinin ardından MHK ve hakem kararlarının yanı sıra disiplin kurullarına ilişkin gelişmelerin de yönetimin gündeminde olduğu aktarıldı.





Vlahovic hakkında verilecek kararın ardından Beşiktaş yönetiminin yeni bir yol haritası belirleyeceği ve konunun daha üst mercilere taşınmasının da gündeme gelebileceği ifade edildi.



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