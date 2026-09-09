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Galatasaray'da kırmızı kart isyanı!

Galatasaray, Sporting Lizbon maçının 22. dakikasında kırmızı kart bekledi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 09 Eylül 2026 22:30 | Son Güncelleme Tarihi: 09 Eylül 2026 22:33
Galatasaray'da kırmızı kart isyanı!
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Galatasaray, Sporting Lizbon maçının 22. dakikasında kırmızı kart bekledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sporting'in orta saha oyuncusu Altimira, Batrakov'a çok sert bir faul yaptı. Norveçli hakem Espen Eskas, sarı kart gösterdi.

Maçın Alman VAR hakemi Christian Dingert, potansiyel kırmızı kart için inceleme başlattı ancak hakemi incelemeye çağırmadı.



Galatasaray


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