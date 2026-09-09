Galatasaray'da kırmızı kart isyanı!

Galatasaray, Sporting Lizbon maçının 22. dakikasında kırmızı kart bekledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sporting'in orta saha oyuncusu Altimira, Batrakov'a çok sert bir faul yaptı. Norveçli hakem Espen Eskas, sarı kart gösterdi.
Maçın Alman VAR hakemi Christian Dingert, potansiyel kırmızı kart için inceleme başlattı ancak hakemi incelemeye çağırmadı.
Maçın Alman VAR hakemi Christian Dingert, potansiyel kırmızı kart için inceleme başlattı ancak hakemi incelemeye çağırmadı.
Sporting'de Altimira bu hareketinden dolayı sarı kart gördü. VAR, potansiyel kırmızı kart için inceleme yaptı. Karar değişmedi.pic.twitter.com/dU0QZhy4ju https://t.co/uhAmMwLRCp
— Sporx (@sporx) September 9, 2026