Kompany'den Musiala için açıklama

Bayern Münih Teknik Direktörü Vincent Kompany, Şampiyonlar Ligi'nde Bodo/Glimt ile oynayacakları maç öncesi konuştu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Kompany, sezon öncesinde sağlık sorunları yaşamasının ardından bu sezon yalnızca 33 dakika forma şansı bulabilen Jamal Musiala'nın durumuna açıklık getirdi.
Belçikalı teknik adam, "Jamal Musiala, takım antrenmanlarına yeniden katıldığından bu yana kendini iyi hissediyor. Normale yakın durumdayız ancak biraz daha sabırlı olmamız gerekiyor." sözlerini sarf etti.
Alman oyuncu Musiala, sezon öncesi Leipzig ve Heidenheim maçlarında baygınlık geçirmiş ve 23 yaşındaki futbolcuda geçici bir nörolojik işlev bozukluğu tespit edilmişti.
Belçikalı teknik adam, "Jamal Musiala, takım antrenmanlarına yeniden katıldığından bu yana kendini iyi hissediyor. Normale yakın durumdayız ancak biraz daha sabırlı olmamız gerekiyor." sözlerini sarf etti.
Alman oyuncu Musiala, sezon öncesi Leipzig ve Heidenheim maçlarında baygınlık geçirmiş ve 23 yaşındaki futbolcuda geçici bir nörolojik işlev bozukluğu tespit edilmişti.