Haber Tarihi: 09 Eylül 2026 10:28 - Güncelleme Tarihi: 09 Eylül 2026 10:28

Antalya-Isparta yolu açık mı, kapalı mı?

Antalya'nın Aksu ilçesindeki orman yangınına müdahale sürerken rüzgarın yön değiştirmesi nedeniyle alevler Antalya-Isparta yoluna dayandı. Ekipler alevlerin arasında kalmaktan son anda kurtulurken Antalya-Isparta yolu çift yönlü araç trafiğine kapatıldı

Antalya-Isparta yolu açık mı, kapalı mı?
Abone Ol
Antalya'nın Aksu ilçesi Karaöz Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde başlayan yangında ekiplerin söndürme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Yangının 24. saatinde rüzgarın yön değiştirmesi ile birlikte hareketli dakikalar yaşandı. Ters yönde esmeye başlayan rüzgarın şiddetini de arttırması ile birlikte alevler söndürme ekiplerinin koordine edildiği Yeşilkaraman Mahallesi'ne dayandı.
Mahalleyi saran alevler nedeniyle bölgede bulunan görevliler ve vatandaşlar tahliye edildi. Alevlerin evlerine doğru ilerlediğini gören bazı vatandaşlar gözyaşlarına boğuldu. Bir vatandaş alevler karşısında sinir krizi geçirip yere yığıldı. Hızla ilerleyen alevler Antalya-Isparta yoluna dayandı. Ekipler ve vatandaşlar alevlerin evlere sıçramaması için büyük çaba sarf etti. Yangının yolun karşı tarafına sıçramaması için çalışma yapan ekipler alevlerin arasında kalmaktan son anda kurtuldu.

Diğer Haberler

ALES 3 sınav ve başvuru tarihi 2026 || ALES 3 başvurusu ne zaman alınacak? Gündem ALES 3 sınav ve başvuru tarihi 2026 || ALES 3 başvurusu ne zaman alınacak?
Fenerbahçe'de Roma maçı öncesi iki eksik Fenerbahçe Fenerbahçe'de Roma maçı öncesi iki eksik
Fenerbahçe'de Kerem'in maaşı değişti Fenerbahçe Fenerbahçe'de Kerem'in maaşı değişti
Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz'ın dönüş maçı belli oldu Beşiktaş Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz'ın dönüş maçı belli oldu
Lionel Messi'den sürpriz hamle: İspanyol kulübünü satın aldı Dünya Futbolu Lionel Messi'den sürpriz hamle: İspanyol kulübünü satın aldı
Fenerbahçe'de büyük tecrübe Fenerbahçe Fenerbahçe'de büyük tecrübe
Trabzonspor'da kral geri döndü: Paul Onuachu Trabzonspor Trabzonspor'da kral geri döndü: Paul Onuachu
Antalya-Isparta yolu açık mı, kapalı mı? Gündem Antalya-Isparta yolu açık mı, kapalı mı?
Trabzonspor'da disiplinin adı Salah Trabzonspor Trabzonspor'da disiplinin adı Salah
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Galatasaray'a karşı yok: Ethan Mbappe
2
Sporting Lizbon - Galatasaray: Muhtemel 11'ler
3
Acun Ilıcalı: "Las Vegas'ı ayaklarına getireceğim!"
4
Real Madrid, Inter'in hatalarını affetmedi, ilk yarı fişi çekti
5
Arda Güler'e Şampiyonlar Ligi'nde büyük onur!
6
Amir Hadziahmetovic'in yeni adresi belli oldu!
7
Borussia Dortmund, Villarreal'e karşı ikinci yarı açıldı!

SON HABERLER

Sporx Anasayfasına Dön
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.