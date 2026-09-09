Antalya-Isparta yolu açık mı, kapalı mı?

Antalya'nın Aksu ilçesi Karaöz Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde başlayan yangında ekiplerin söndürme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Yangının 24. saatinde rüzgarın yön değiştirmesi ile birlikte hareketli dakikalar yaşandı. Ters yönde esmeye başlayan rüzgarın şiddetini de arttırması ile birlikte alevler söndürme ekiplerinin koordine edildiği Yeşilkaraman Mahallesi'ne dayandı.

Mahalleyi saran alevler nedeniyle bölgede bulunan görevliler ve vatandaşlar tahliye edildi. Alevlerin evlerine doğru ilerlediğini gören bazı vatandaşlar gözyaşlarına boğuldu. Bir vatandaş alevler karşısında sinir krizi geçirip yere yığıldı. Hızla ilerleyen alevler Antalya-Isparta yoluna dayandı. Ekipler ve vatandaşlar alevlerin evlere sıçramaması için büyük çaba sarf etti. Yangının yolun karşı tarafına sıçramaması için çalışma yapan ekipler alevlerin arasında kalmaktan son anda kurtuldu.