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Fenerbahçe'de Roma maçı öncesi iki eksik

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında 10 Eylül Perşembe günü sahasında İtalya'nın Roma takımıyla karşı karşıya gelecek.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 09 Eylül 2026 11:13
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de Roma maçı öncesi iki eksik
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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında 10 Eylül Perşembe günü sahasında İtalya'nın Roma takımıyla karşılaşacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Chobani Stadı'nda saat 19.45'te başlayacak müsabakayı İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetecek. Manzano'nun yardımcılıklarını aynı ülkeden Diego Barbero ile Guadalupe Porras Ayuso yapacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2. eleme turundan başlayan sarı-lacivertliler, sırasıyla Gornik Zabrze, Sturm Graz ve Olimpik Lyon'u eleyerek 18 yıllık hasretini sonlandırdı.

Süper Lig'de derbide Beşiktaş'a mağlup olan Fenerbahçe, 18 yıl sonra yer aldığı UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk müsabakasında Roma'yı taraftarının önünde geçerek olumsuz havayı dağıtmayı ve "Devler Ligine" iyi başlangıç yapmayı hedefliyor.

2 EKSİK

Fenerbahçe, Roma karşısında 2 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde UEFA'dan 2 maç men cezası alan Matteo Guendouzi'nin yanı sıra sakatlığı bulunan Marco Asensio, zorlu müsabakada takımlarını yalnız bırakacak.





LUKAKU ESKİ TAKIMINA KARŞI

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Romelu Lukaku, Roma karşısında forma giymesi durumunda eski takımına karşı mücadele edecek.

Kariyerinde önemli takımlarda forma giyen Belçikalı oyuncu, 2023-24 sezonunda Roma'da oynadı.

KADROSUNDA ÖNEMLİ FUTBOLCULAR VAR

İtalya'nın köklü kulüplerinden Roma'nın kadrosunda önemli futbolcular yer alıyor.

Teknik direktör Gian Piero Gasperini yönetiminde sezona "etkileyici" başlayan İtalyan temsilcisinin, 26 yaş ortalamalı kadrosunda birçok yıldız oyuncu bulunuyor.

Fransa Milli Takımı'ndan Manu Kone'nin yanı sıra yeni transfer Donyell Malen'in ön plana çıktığı Roma'nın kadrosunda Santiago Castro, Matias Soule, Rodrigo Mora ve Niccolo Pisilli gibi genç ve yetenkli oyuncular dikkati çekiyor.

Kadronun tecrübeli ismi Paulo Dybala da bu sezon performansıyla göz dolduruyor.

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