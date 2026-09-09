09 Eylül
Sporting CP-Galatasaray
22:00
09 Eylül
Barcelona-Feyenoord
19:45
09 Eylül
VfB Stuttgart-Viking
19:45
09 Eylül
PSG-Slovan Bratislava
22:00
09 Eylül
Liverpool-Atletico Madrid
22:00
09 Eylül
SSC Napoli-Arsenal
22:00
09 Eylül
Chelsea-Leeds United
22:00
09 Eylül
FC Twente-Telstar
19:45
09 Eylül
Moreirense-Benfica
22:45

ABD Açık'ta tarihi gece: Shelton, Alcaraz'ı 5 sette devirdi

ABD Açık tarihinin en geç biten maçında Ben Shelton, Carlos Alcaraz'ı yenerek yarı finale çıktı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 09 Eylül 2026 11:32
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
ABD Açık'ta tarihi gece: Shelton, Alcaraz'ı 5 sette devirdi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
ABD Açık tarihinin en geç biten maçında Ben Shelton, Carlos Alcaraz'ı 5 sette yenerek yarı finale çıktı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla New York kentinde düzenlenen sezonun son grand slam tenis turnuvasının 10. gününde, tek erkeklerde ABD'li Ben Shelton (8) ile geçen yılın şampiyonu İspanyol tenisçi Carlos Alcaraz (2) karşılaştı.

Arthur Ashe kortunda, 4 saat 28 dakika süren mücadelede Shelton, Alcaraz'ı 6-7, 6-1, 6-3, 1-6 ve 7-6'lık setlerle 3-2 yenerek adını yarı finale yazdırdı.

New York yerel saatine göre gece 03.33'te sona eren mücadele, turnuva tarihinin en geç biten maçı olarak kayıtlara geçti.

Ben Shelton, yarı finalde vatandaşı Frances Tiafoe ile karşılaşacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.