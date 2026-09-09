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Altay'da Ali'nin forma hasreti bitti

3'üncü Lig 2'nci Grup'taki ilk maçında evinde Denizli İdman Yurdu ile 1-1 berabere kalan Altay'da orta saha oyuncusu Ali Kızılkuyu, 309 gün sonra formasına kavuşmanın sevincini yaşadı.

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calendar 09 Eylül 2026 12:09
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Altay'da Ali'nin forma hasreti bitti
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3'üncü Lig 2'nci Grup'taki ilk maçında evinde Denizli İdman Yurdu ile 1-1 berabere kalan Altay'da orta saha oyuncusu Ali Kızılkuyu, 309 gün sonra formasına kavuşmanın sevincini yaşadı.

Geçen sezon son olarak 2 Kasım 2025'te Kütahyaspor deplasmanında görev yapan 25 yaşındaki futbolcu, bahis soruşturmasında aldığı 9 ay hak mahrumiyeti cezası sonrası sezonu erken kapatmıştı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Yeni sezon öncesi sözleşmesini yenileyen Ali, Denizli randevusuna takımın en tecrübeli oyuncusu olması nedeniyle kaptanlık pazubandını takarak çıktı. Futboluyla takımın yeni lideri olduğunu gösteren Ali Kızılkuyu, 21'inci dakikada attıkları golde Arif'e asist yaparak alkış topladı.

Takıma geç katılması nedeniyle fiziksel açıdan henüz hazır olmayan deneyimle krampon 62'nci dakikada yerini genç Emirhan'a bıraktı. Ali'nin bu haftaki Karşıyaka derbisinde yine 11'de yer alması bekleniyor.

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