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Batrakov için dikkat çeken Galatasaray sözleri: "Doğru bir basamak"

Lokomotiv Moskova'nın golcüsü Nikolay Komliçenko, eski takım arkadaşı Aleksey Batrakov hakkında açıklamalarda bulundu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 09 Eylül 2026 10:14
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Batrakov için dikkat çeken Galatasaray sözleri: 'Doğru bir basamak'
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Lokomotiv Moskova'nın golcüsü Nikolay Komliçenko, Galatasaray'a transfer olan eski takım arkadaşı Aleksey Batrakov'un sarı-kırmızılı ekipte başarılı olacağına inandığını söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Galatasaray'ın ağustos ayında Lokomotiv Moskova'dan 25 milyon euro bonservis ve 4 milyon euro bonus karşılığında kadrosuna kattığı Aleksey Batrakov'a eski takım arkadaşından övgü geldi.

Lokomotiv Moskova forması giyen Nikolay Komliçenko, genç futbolcunun Galatasaray'daki geleceği hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"FİZİKSEL AÇIDAN EKSİĞİ VAR AMA KAPATACAKTIR"

Batrakov'un son maçını oğluyla birlikte izlediğini belirten Komliçenko, "Oğlumla birlikte Aleksey'in son maçını izledik. İyi oynadı, bir de gol pası verebilirdi. Fiziksel açıdan biraz eksiği var ancak düzenli forma giydikçe bunu kapatacaktır. Teknik kapasitesi ve oyun zekasıyla bu seviyenin bile üzerinde olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"OYUN İÇERİSİNDE KAFASI ÇOK İYİ ÇALIŞIYOR"

Genç oyuncunun en önemli özelliğinin oyun zekası olduğunu vurgulayan Rus golcü, sözlerini şöyle sürdürdü:



Galatasaray


"En önemlisi sakatlık yaşamaması. Ben de kendisine bunu diledim. Aleksey genç ve yetenekli bir futbolcu. Oyun içerisinde kafası çok iyi çalışıyor. Galatasaray'da her şey onun için yolunda gidecektir."

"GALATASARAY KARİYERİNDE ÖNEMLİ VE DOĞRU BİR BASAMAK"

Batrakov'un Galatasaray'a transferinin şans eseri gerçekleşmediğini dile getiren Komliçenko, "Galatasaray'a gitmesi, şansının yardımıyla gerçekleşen bir durum değil. O, bu noktaya gelebilmek için çok çalıştı. Galatasaray da Aleksey'in kariyerinde önemli ve doğru bir basamak." değerlendirmesinde bulundu.

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