Fenerbahçe, Beşiktaş yenilgisinin ardından yarın akşam Kadıköy'de oynayacağı Roma karşılaşmasına odaklandı. Sarı-lacivertlilerde Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maç öncesinde yönetimden teknik heyete, futbolculardan taraftarlara kadar birlik havası oluştu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Fenerbahçe'de Başkan Aziz Yıldırım ve yöneticilerin Samandıra'da teknik ekip ile futbolculara destek vereceği belirtildi.
KARTAL OYUNCULARIYLA TOPLANDI
Teknik Direktör İsmail Kartal da Roma karşılaşması öncesinde futbolcularıyla bir araya geldi. Deneyimli teknik adamın Beşiktaş derbisinin geride kaldığını vurgulayarak Roma maçının önemine dikkat çektiği ifade edildi.
Karşılaşmanın hem camiayı yeniden kenetlemek hem de Beşiktaş yenilgisi sonrası oluşan havayı değiştirmek açısından önemli olduğu belirtildi. Futbolcuların da mücadele öncesinde istekli olduğu aktarıldı.
KADIKÖY KAPALI GİŞE
Fenerbahçe taraftarlarının 18 yıllık Şampiyonlar Ligi özleminin ardından Roma maçına büyük ilgi gösterdiği belirtildi.
Kadıköy'de tribünlerin tam kapasite dolacağı ve karşılaşmanın kapalı gişe oynanmasının beklendiği ifade edildi.
TARAFTAR GRUPLARI HAREKETE GEÇTİ
Sarı-lacivertli taraftar gruplarının da Roma karşılaşması öncesinde birlikte hareket etmek için hazırlık yaptığı belirtildi.
Taraftarların maçın ilk dakikasından son düdüğe kadar takımlarına destek vermeyi hedeflediği aktarıldı.
AZİZ YILDIRIM'DAN TAKIMA DESTEK
Başkan Aziz Yıldırım'ın Roma maçına büyük önem verdiği ve teknik heyet ile futbolculara destek verdiği ifade edildi.
Yıldırım'ın Beşiktaş derbisinin geride kaldığını vurguladığı, Roma karşısında alınacak bir galibiyetin camiaya önemli moral sağlayacağı belirtildi.
KARTAL OYUNCULARIYLA TOPLANDI
Teknik Direktör İsmail Kartal da Roma karşılaşması öncesinde futbolcularıyla bir araya geldi. Deneyimli teknik adamın Beşiktaş derbisinin geride kaldığını vurgulayarak Roma maçının önemine dikkat çektiği ifade edildi.
Karşılaşmanın hem camiayı yeniden kenetlemek hem de Beşiktaş yenilgisi sonrası oluşan havayı değiştirmek açısından önemli olduğu belirtildi. Futbolcuların da mücadele öncesinde istekli olduğu aktarıldı.
KADIKÖY KAPALI GİŞE
Fenerbahçe taraftarlarının 18 yıllık Şampiyonlar Ligi özleminin ardından Roma maçına büyük ilgi gösterdiği belirtildi.
Kadıköy'de tribünlerin tam kapasite dolacağı ve karşılaşmanın kapalı gişe oynanmasının beklendiği ifade edildi.
TARAFTAR GRUPLARI HAREKETE GEÇTİ
Sarı-lacivertli taraftar gruplarının da Roma karşılaşması öncesinde birlikte hareket etmek için hazırlık yaptığı belirtildi.
Taraftarların maçın ilk dakikasından son düdüğe kadar takımlarına destek vermeyi hedeflediği aktarıldı.
AZİZ YILDIRIM'DAN TAKIMA DESTEK
Başkan Aziz Yıldırım'ın Roma maçına büyük önem verdiği ve teknik heyet ile futbolculara destek verdiği ifade edildi.
Yıldırım'ın Beşiktaş derbisinin geride kaldığını vurguladığı, Roma karşısında alınacak bir galibiyetin camiaya önemli moral sağlayacağı belirtildi.