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Ernest Muçi, skora katkıya devam ediyor!

Trabzonspor'un önemli isimlerinden Ernest Muçi, bu sezon da skor katkısıyla dikkat çekiyor.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 09 Eylül 2026 10:18
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Ernest Muçi, skora katkıya devam ediyor!
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Trabzonspor formasıyla geçen sezon 15 gol ve 7 asistlik performans ortaya koyan Ernest Muçi, yeni sezonda da skor üretme istikrarını korudu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Başakşehir ve Amedspor karşılaşmalarında asist yapan, Gençlerbirliği karşısında ise golle buluşan Arnavut oyuncu, Süper Lig'de görev aldığı 3 maçta toplam 3 gole doğrudan katkı sağladı.

GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINDA ATTI

Ligin 4'üncü haftasında Trabzonspor'un sahasında Gençlerbirliği'ni 5-0 mağlup ettiği karşılaşmada Muçi, bu kez gol sevinci yaşadı. 59'uncu dakikada Salah'ın asistinde yaptığı vuruşla topu ağlara gönderen Arnavut futbolcu, takımının 4'üncü golünü kaydetti.

3 MAÇTA 1 GOL, 2 ASİST

Sezonun ilk haftasındaki Kasımpaşa maçında sakatlığı nedeniyle görev alamayan Muçi, ikinci haftada Başakşehir karşısında yaptığı asistle takımına katkı sağladı. Arnavut yıldız, Amed karşısında da Salah'a asist yaparak skor katkısına devam etti.



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