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Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması: Rıdvan Yılmaz

Beşiktaş, Fenerbahçe derbisinde sakatlanan Rıdvan Yılmaz'ın sol uyluk iç adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 08 Eylül 2026 17:10
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması: Rıdvan Yılmaz
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe ile oynanan derbide sakatlanan ve oyuna devam edemeyen Rıdvan Yılmaz'ın sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Karşılaşmanın 38. dakikasında Beşiktaş'ı öne geçiren golü kaydeden 25 yaşındaki futbolcu, yaşadığı sakatlık nedeniyle 46. dakikada yerini Kassoum Outtara'ya bıraktı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynadığı müsabakanın ilk yarısında sol uyluk iç bölgesinde ağrı hissettiği için oyuna devam edemeyen futbolcumuz Rıdvan Yılmaz'ın sağlık ekibimizce yapılan değerlendirmesi ve Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde, sol uyluk iç adalesinde gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Rıdvan Yılmaz'ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."





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