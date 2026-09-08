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Fenerbahçe-Roma maçının hakemi belli oldu

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde Roma'yı konuk edeceği karşılaşmayı İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetecek.

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calendar 08 Eylül 2026 12:30
Fotoğraf: X.com
Fenerbahçe-Roma maçının hakemi belli oldu
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Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Roma ile oynayacağı ilk lig aşaması maçının hakemi belli oldu.

İSPANYOL HAKEM DÜDÜK ÇALACAK

Sarı-lacivertlilerin 10 Eylül Perşembe günü saat 19.45'te Chobani Stadyumu'nda Roma'yı konuk edeceği mücadelede düdük İspanyol hakem Jesus Gil Manzano'ya emanet edildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla  





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