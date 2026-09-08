Haber Tarihi: 08 Eylül 2026 11:38 - Güncelleme Tarihi: 08 Eylül 2026 11:38

Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 8 Eylül 2026

Bugün (8 Eylül) kimin maçı var, hangi maç var? Bugün maç var mı, hangi maçlar var? soruları futbolsevler tarafından yakından takip ediliyor. Süper Lig, TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, La Liga, Serie A, Ligue 1, Championship, Portekiz Premier Lig gibi önemli liglerin yanı sıra, basketbol ve voleybol maçlarının günün spor takviminde yer alıp almadığı merak ediliyor. İşte 8 Eylül maç takvimi

Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 8 Eylül 2026
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8 Eylül Salı bugün hangi maçlar var araştırılıyor. Dünya genelinde her gün farklı ülkelerde ve liglerde birçok spor müsabakası gerçekleştiriliyor. Bugünkü maçları takip etmek isteyenler için hem yerel hem de uluslararası futbol sahnesinde önemli karşılaşmalar şu kanallarda yayınlanacak. İşte TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, LaLiga, Serie A, Ligue 1, İngiltere Championship ve Portekiz Premier Lig 8 Eylül Salı günün maçları listesi...
BUGÜN KİMİN MAÇI VAR, HANGİ MAÇLAR VAR?

8 Eylül Salı günü oynanacak maçlar belli oldu. İşte 8 Eylül maç takvimi

8 EYLÜL GÜNÜN MAÇLARI

UEFA Şampiyonlar Ligi

19.45 | AEK - LASK Linz (Tabii Spor)

19.45 | Club Brugge - Aston Villa (Tabii Spor 1)

22.00 | Borussia Dortmund - Villarreal (Tabii Spor 2)


22.00 | Porto - Manchester City (Tabii Spor 1)

22.00 | Lille - Real Betis (Tabii Spor 3)

22.00 | Real Madrid - Inter (Tabii Spor)

GALATASARAY VE FENERBAHÇE'NİN ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN?

Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ilk hafta maçları bugün oynanmayacak.

Galatasaray, 9 Eylül Çarşamba günü saat 22.00'de deplasmanda Portekiz'in Sporting takımına konuk olacak.

Fenerbahçe ise 10 Eylül Perşembe günü saat 19.45'te sahasında İtalyan ekibi Roma'yı ağırlayacak.

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