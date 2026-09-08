THY ve Liverpool: Premier Lig tarihine geçen anlaşma!

Türk Hava Yolları, Liverpool'un yeni forma göğüs sponsoru oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Liverpool'dan yapılan açıklamada Türk Hava Yolları'nın 1 Haziran 2027 tarihinden itibaren kulübün ana sponsoru olacağını resmen duyuruldu. Anlaşma kapsamında Türk Hava Yolları logosu, 2027-28 sezonundan başlayarak Liverpool erkek, kadın ve akademi takımlarının maç formalarının ön bölümünde yer alacak.
BBC: "YILLIK 60 MİLYON POUND"
BBC'nin haberine göre; Beş yıllık sözleşmenin değeri sezon başına 60 milyon Pound (69.8 milyon Euro) olacak. Bu rakam, 2010 yılından bu yana kulübün ana ortağı olan ve şu anda forma önü sponsoru olan Standard Chartered ile yapılan mevcut sezon başına 50 milyon Pound'luk anlaşmadan daha fazla...
Liverpool'un Türk Hava Yolları ile yapılan anlaşmanın Premier Lig tarihindeki en değerli, sadece forma önü sponsorluğunu kapsayan ticari anlaşma olduğuna inandığı vurgulandı.
"BİZİM İÇİN BİR DÖNÜM NOKTASI"
Liverpool Ticari İşler Direktörü Ben Latty, anlaşmayla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Bu bizim için bir dönüm noktası ve Türk Hava Yolları'nı Haziran 2027'den itibaren ana kulüp partnerimiz olarak ağırlayacak olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.
Liverpool formasının ön bölümü kulübümüzün tarihinde özel bir yere sahip. Türk Hava Yolları, geniş uluslararası ağı bulunan ve dünya çapında tanınan bir kuruluş. Birlikte güçlü bir ilişki kurmayı sabırsızlıkla bekliyoruz. 2005'ten kalan özel anılarımız da bu ilişkinin güçlü temellerinden biri."
Latty ayrıca Standard Chartered'a da teşekkür ederek, "Son 17 yılda Liverpool'un yolculuğunun önemli bir parçası oldular. Kulüp tarihinin olağanüstü bir dönemini birlikte yaşadık. Haziran 2027'den itibaren global partner olarak Liverpool ailesinde kalacak olmalarından mutluyuz." dedi.
THY'DEN LIVERPOOL AÇIKLAMASI
Türk Hava Yolları CEO'su Ahmet Olmuştur ise Liverpool ile yapılan anlaşmanın şirket açısından önemli bir adım olduğunu belirtti.
Olmuştur, "Liverpool, olağanüstü bir geçmişe ve dünya çapında büyük bir taraftar topluluğuna sahip, futbol dünyasının en tanınan ve en saygın kulüplerinden biri." ifadelerini kullandı.
Türk Hava Yolları'nın Liverpool'un ana sponsoru olmasından büyük memnuniyet duyduklarını belirten Olmuştur, sözlerini şöyle sürdürdü:
"İsmimizin dünya sporunun en ikonik formalarından birinde yer alacak olması bizim için büyük bir mutluluk. Dünyada en fazla ülkeye uçan havayolu olarak insanları, kültürleri ve kıtaları birbirine bağlamak kimliğimizin merkezinde yer alıyor.
Bu ortaklık, uluslararası erişimleri, mükemmeliyet anlayışları ve dünya çapında milyonlarca insana ilham verme güçleriyle öne çıkan iki global markayı bir araya getiriyor."
Olmuştur ayrıca anlaşmanın Türk Hava Yolları'nın dünya sporuna verdiği desteğin yeni bir adımı olduğunu vurgulayarak, Liverpool ve kulübün dünya genelindeki taraftarlarıyla birlikte yeni bir döneme başlamayı sabırsızlıkla beklediklerini ifade etti.
BBC: "YILLIK 60 MİLYON POUND"
BBC'nin haberine göre; Beş yıllık sözleşmenin değeri sezon başına 60 milyon Pound (69.8 milyon Euro) olacak. Bu rakam, 2010 yılından bu yana kulübün ana ortağı olan ve şu anda forma önü sponsoru olan Standard Chartered ile yapılan mevcut sezon başına 50 milyon Pound'luk anlaşmadan daha fazla...
Liverpool'un Türk Hava Yolları ile yapılan anlaşmanın Premier Lig tarihindeki en değerli, sadece forma önü sponsorluğunu kapsayan ticari anlaşma olduğuna inandığı vurgulandı.
"BİZİM İÇİN BİR DÖNÜM NOKTASI"
Liverpool Ticari İşler Direktörü Ben Latty, anlaşmayla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Bu bizim için bir dönüm noktası ve Türk Hava Yolları'nı Haziran 2027'den itibaren ana kulüp partnerimiz olarak ağırlayacak olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.
Liverpool formasının ön bölümü kulübümüzün tarihinde özel bir yere sahip. Türk Hava Yolları, geniş uluslararası ağı bulunan ve dünya çapında tanınan bir kuruluş. Birlikte güçlü bir ilişki kurmayı sabırsızlıkla bekliyoruz. 2005'ten kalan özel anılarımız da bu ilişkinin güçlü temellerinden biri."
Latty ayrıca Standard Chartered'a da teşekkür ederek, "Son 17 yılda Liverpool'un yolculuğunun önemli bir parçası oldular. Kulüp tarihinin olağanüstü bir dönemini birlikte yaşadık. Haziran 2027'den itibaren global partner olarak Liverpool ailesinde kalacak olmalarından mutluyuz." dedi.
THY'DEN LIVERPOOL AÇIKLAMASI
Türk Hava Yolları CEO'su Ahmet Olmuştur ise Liverpool ile yapılan anlaşmanın şirket açısından önemli bir adım olduğunu belirtti.
Olmuştur, "Liverpool, olağanüstü bir geçmişe ve dünya çapında büyük bir taraftar topluluğuna sahip, futbol dünyasının en tanınan ve en saygın kulüplerinden biri." ifadelerini kullandı.
Türk Hava Yolları'nın Liverpool'un ana sponsoru olmasından büyük memnuniyet duyduklarını belirten Olmuştur, sözlerini şöyle sürdürdü:
"İsmimizin dünya sporunun en ikonik formalarından birinde yer alacak olması bizim için büyük bir mutluluk. Dünyada en fazla ülkeye uçan havayolu olarak insanları, kültürleri ve kıtaları birbirine bağlamak kimliğimizin merkezinde yer alıyor.
Bu ortaklık, uluslararası erişimleri, mükemmeliyet anlayışları ve dünya çapında milyonlarca insana ilham verme güçleriyle öne çıkan iki global markayı bir araya getiriyor."
Olmuştur ayrıca anlaşmanın Türk Hava Yolları'nın dünya sporuna verdiği desteğin yeni bir adımı olduğunu vurgulayarak, Liverpool ve kulübün dünya genelindeki taraftarlarıyla birlikte yeni bir döneme başlamayı sabırsızlıkla beklediklerini ifade etti.